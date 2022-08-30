Türkiye Gazetesi

NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir gönderi paylaşıldı. Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denildi.

Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

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