Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna tahılı ile ilgili Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleştirilen tahıl anlaşması için Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) teşekkür etti. Borrell ayrıca, AB ülkelerinin Ukrayna için Askeri Eğitim Misyonu kurmak üzere anlaştığını açıkladı.

AB Savunma Bakanları, Çekya’nın başkenti Prag’ta bir araya geldi. Düzenlenen gayrı resmi toplantısı sonrasında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin, Ukrayna için Askeri Eğitim Misyonu kurmak üzere anlaştığını açıkladı.

SAHADAKİ DURUM KÖTÜYE GİDİYOR

Borrell, "Sahadaki durum çok kötü olmaya devam ediyor. Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'nın desteğimize ihtiyacı var ve biz de destek sağlamaya devam edeceğiz. Genel bir siyasi anlaşma üzerinde bugün anlaşmamız gerekiyordu. Askeri Eğitim Misyonu kurmak üzere anlaştık. Bu toplantı gayri resmi bir toplantı olduğu için resmi bir karar alamadık ama en kısa zamanda bu kararı resmileştireceğiz. Hızlı ve kararlı olmalıyız. Ayrıca Ukrayna ordusunun mevcut durumunu özelliklerini de göz ardı etmemeli ve ona göre davranmalıyız“ dedi.

AB TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantıda Rusya’nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki askerleri ve Ukrayna tahılı ile ilgili Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleştirilen tahıl anlaşmasının da görüşüldüğünü ifade eden Borrell, Türkiye’ye teşekkür etti. Borrell, “Günümüzde sadece AB değil, tüm dünya yüksek enflasyon ve borçlar nedeniyle oluşan mali yüklerden dolayı sorunlar yaşıyor. Bütün bunlar yaşanırken tahıl anlaşmasının imzalanmış olması ve bu anlaşmanın uygulandığını görmekten dolayı mutluyuz. Birleşmiş Milletler’e ve Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

BM’den Türkiye’ye ‘tahıl koridoru’ övgüsü Birleşmiş Milletler, Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızlı çalışmasının "Türkiye'nin sağladığı değerli destek sayesinde mümkün olduğunu" bildirdi.

Türkiye'nin kredi risk primi 3 ayın en düşüğünde: 'Tahıl Koridoru' etkili oldu Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 9 Mayıs'tan bu yana düşüşünü sürdürerek 664 baz puana indi. Analistler, Türkiye özelinde tahıl koridorunun açılması ve Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere dair gelişmelerin de risk primini azaltan faktörlerden olduğuna kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den tahıl koridoru açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatının yapılacağı Çornomorsk limanını ziyaret ederek, “Ukrayna tarafı tamamen hazır. BM ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz” dedi.