Türkiye Gazetesi

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı 5. Filosu, şok bir iddia ortaya attı. Komutanlık, İran İslam Devrim Muhafızları Donanması'na (IRGCN) ait bir destek gemisinin, Basra Körfezi'nde 5. Filo tarafından işletilen insansız bir su üstü gemisini ele geçirme girişimininde bulunduğu açıkladı. Bu girişimin engellendiği bildirildi.

ABD'den yapılan açıklamada "29 Ağustos günü yerel saatle 23.00 civarında uluslararası sulardan geçen 'Shahid Baziar' adlı IRGCN'ye ait destek gemisi, 'Saildrone Explorer' isimli insansız yüzey gemisini (USV) çekmeye çalışırken gözlemlendi. ABD Donanmasına ait kıyı devriye gemisi USS Thunderbolt (PC 12) yakınlarda bulunuyordu ve hemen müdahale etti" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca ABD'nin Bahreyn merkezli Helikopter Deniz Muharebe filosundan bir MH-60S Deniz Şahini fırlatıldığı aktarıldı. ABD Deniz Kuvvetleri, bu tedbirler sonrası İran gemisinin yaklaşık 4 saat sonra bölgeden uzaklaştığını bildirdi.

Konuyla ilgili konuşan ABD 5. Filosu ve Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Yardımcısı Brad Cooper "IRGCN'nin eylemleri bariz, yersiz ve profesyonel bir deniz gücünün davranışıyla tutarsızdı. ABD Deniz Kuvvetleri teyakkuz halinde... Uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edeceğiz" dedi.

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