Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 6 aydır devam ederken savaşla birlikte gıda ve enerji krizi de başgösterdi. AB ülkeleri şimdiden zor geçecek kışın hesabını yapmaya başladı. Kuzey Akım’ın yürütücü firması Nord Stream AG'nin yayımladığı verilere göre, boru hattı üzerinden 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirilmesi planlanmıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada da "Kuzey Akım üzerinden sevkiyatlar tümüyle durduruldu ve bugün doğal gaz kompresör ünitesindeki planlanmış bakım çalışmalarına başlanacak." ifadesi kullanıldı.

Gazprom’dan 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattında çalışan tek kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, doğal gaz sevkiyatlarının yaptırımlardan dolayı durduğunu, Avrupalı siyasilerin attıkları adımlar nedeniyle vatandaşların çok fazla para ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Gazprom, boru hattında kullanılan çeşitli parçaların bakımının yaptırımlar nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle boru hattından gönderilen doğal gaz miktarını yaklaşık yüzde 80 düşürmüştü.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor! Son açıklama Belçika'dan: Önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş dolayısıyla büyüyen enerji krizi Avrupa'da derinleşiyor. Belçika Enerji Bakanı Straeten "Doğalgaz fiyatlarına sınır getirilmezse 5-10 kış korkunç geçecek" derken, Rus enerji şirketi Gazprom ise Fransız enerji şirketi Engie'ye gaz akışını azaltıyor. İngiltere'de ise enerji tavan fiyatının yüzde 80 artacağı belirtildi.

Fransızlar enerji krizi nedeniyle talaşlı ısıtmaya yöneldi Enerji krizi nedeniyle Fransa tasarruf planları dışında çareler arıyor. Fransa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halkın odun sobalarına yöneldiği ve talaş yakıtta talep patlaması yaşandığı aktarıldı.