Türkiye Gazetesi

Dünyada pek çok ülke aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. ABD'de havaların aşırı sıcak seyretmesi üzerine elektrik tüketimi tehlikeli seviyelere çıkınca California elektrik şebekesi operatörü ISO, eyalet sakinlerinden elektrikli araçlarını 16:00 ve 21:00 saatleri arasında şarj etmemelerini istedi.

ABD'de kavurucu sıcakların etkisiyle artan elektrik tüketimine önlem almak için tasarruf önlemleri alınıyor.

Buna, bu saatlerde elektrik tüketiminin çok fazla olması gerekçe gösterildi. ISO, ayrıca evlerde termostatların 26 santigrat derecenin üzerinde tutulması, büyük aletleri kullanmaktan kaçınılması ve gereksiz tüm ışıkların kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, “Bu sürede elektrik kullanımının azaltılması sistem üzerindeki yükü hafifletecek ve elektrik kesintileri de dahil olmak üzere daha sert tedbirler alınmasını önleyecektir" denildi.

California'da yangın kısa sürede lüks bölgeyi sardı: 20 ev yandı ABD’nin California eyaletinin güneyinde lüks bir bölgede çıkan yangında en az 20 evin küle döndüğü belirtildi.

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