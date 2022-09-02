Türkiye Gazetesi

Extinction Rebellion çevre grubu aktivistleri, İngiltere Parlamentosu'nda eylem gerçekleştirdi. İklim değişikliğiyle ilgili düzenleme yapılmasını talep eden aktivistler, Avam Kamarası'ndaki başkan koltuğuna kendilerini yapıştırdı. Westminster Sarayı ve çevresindeki protestoya yaklaşık 50 kişi katıldı.

Extinction Rebellion Sözcüsü Nuala Lam "İklim değişikliği konusunda sıradan insanlara danışılmasına izin veren demokratik bir sistem istiyoruz" çağrısında bulundu. Ayrıca Extinction Rebellion'un sosyal medya hesabından "Krizdeyiz, böyle devam edemeyiz" paylaşımı yapıldı.

Avam Kamarası sözcüsü de "Parlamento binasındaki olayın farkındayız. Şu anda durumla acil olarak ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı

İklim aktivistleri, ellerini van Gogh tablosuna yapıştırdı Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa eserinden sonra Vincent van Gogh'un tablosu da aktivistlerin gazabına uğradı. İngiltere'nin meşhur iklim aktivisti kendisini tabloya yapıştırdı.

Greenpeace aktivistleri Rus yakıtı taşıyan tankerin İngiltere’ye girişini engelledi Çevreci örgüt Greenpeace aktivistleri Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgali protesto etmek için Rus yakıtı taşıyan Yunan bandıralı petrol tankerinin İngiltere limanına girişini engelledi. Tankerin rıhtımına tırmanan protestocular, "Petrol savaşı körüklüyor" yazılı pankartlar açtı. İngiltere polisi protesto kapsamında 8 kişiyi gözaltına aldı.

Güney Koreli aktivistten Kuzey Kore'ye balonlu eylem: 1 milyon broşür gönderdi Güney Kore’de bir aktivist, Kuzey Kore’de Kim Jong-u kızdıracak eylemde bulundu. Aktivist Kuzey Kore’ye balonla tam 1 milyon broşür gönderdi. Daha önce de benzer eylemde bulunan aktivist broşürlerin yanı sıra dünyadan haberler ve USB disklerini de paketlere koydu.