Türkiye Gazetesi

ABD Adalet Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida Mar-a-Lago'daki evinde yapılan FBI aramasında ele geçirilen belgelerle ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı. Açıklanan yeni envanter listesinde, Trump'ın ofisinde "gizli", "çok gizli" olarak işaretlenmiş 47 adet boş klasör, 99 adet dergi, gazete, makale ve basılı medya unsurlarının bulunduğu belirtildi.

HEDİYELİK EŞYALAR BULUNDU

Çok gizli olarak işaretlenmiş klasörden 18 belge, gizli olarak işaretlenmiş klasörden de 85 belge çıktı. FBI araması sırasında "Personel Sekreteri / Askeri Yardımcısı" gibi etiketlerle 42 adet daha boş klasör, hediyelik eşya ve kıyafetler de bulundu. FBI ajanlarının ayrıca 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı. Adalet Bakanlığı "El konulan materyaller, hükümetin soruşturmasını ilerletmek için kullanılmaya devam edilecek. Soruşturma, ek tanık görüşmeleri, büyük jüri uygulaması gibi daha ileri soruşturma adımlarını içeriyor" dedi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

FBI'ın 8 Ağustos'ta Mar-a-Lago'daki aramasından sonra geçtiğimiz hafta Trump'ın hukuk ekibi federal bir yargıçtan, ele geçirilen belgeleri incelemek için özel bir yönetici atamasını istemişti. ABD Bölge Yargıcı Aileen Cannon, Trump'ın geçen hafta sonu özel bir gözetleyici talebi için Adalet Bakanlığı'na Trump'ın talebine bir cevap göndermesini ve aramada nelerin yapıldığına dair daha ayrıntılı bir belge sunmasını istemişti. Daha önce Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde 20 kutudan fazla eşya bulunduğu dile getirilmişti. FBI ajanları toplam 11 gizli belge setinden 4'ünün çok gizli, 3'ünün ise gizli olarak işaretlendiğini belirtmişti. Aramada Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesi gibi gerekçelerle cezai soruşturmaya alınmıştı.

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