Türkiye Gazetesi

Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın ağır yaptırımlarına maruz kalan Rusya, elindeki enerji kaynaklarını silah olarak kullanıyordu. Doğalgaz fiyatların sık sık zam yapan Ruslar, Avrupa'yı zor duruma soktu. Ancak son gelen açıklama Batı için kötü günlerin başlangıcı olabilir.

ARIZA 3 GÜNDE GİDERİLİR DEMİŞLERDİ

Rus enerji şirketi Gazprom, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, hattan doğalgaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağı belirtildi. Bu sebeple Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği aktarıldı.

AVRUPA'YA GAZ HIZLA AZALIYOR

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğalgaz sevkiyatındaki problemlerin yaptırımlar sebebiyle yaşandığını öne sürdü. Avrupalı yetkililer ise Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia etti.

Elektrik ve doğalgaza zam geldi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi. Öte yandan konutlarda kullanılan doğalgaza da yüzde 20,4 zam geldi.

Enerji Bakanı duyurdu, Ordu ve Ünye'ye doğalgaz kuyusu açılacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.

Doğalgaz tüketimi yüzde 10 azaldı Yaptığı yatırımlarla rüzgârda 11 bin megavat, güneşte de 8 bin megavat kurulu güce ulaşan Türkiye, yenilenebilir enerjinin payını giderek artırıyor.