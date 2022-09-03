Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Sanayi robotlarıyla başlayan “cyborg çağı” İHA, SİHA, İKA, İDA, DİHA ile giderek gelişti ve dünyanın ilk robot askerini savaş alanına çıkardı. Rus lider Putin, bir yıldır savaş eğitimi gören yapay zekâlı asker robot Fedor’u Ukrayna savaşında görevlendirdi. Rusya’nın 2019 yılında Soyuz MS-14 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderdiği “insansı robotu” Fedor’un Ukrayna’nın Rus işgali altındaki Herson şehrinde konuşlandırıldığı iddia edildi. Araba sürebilen, aynı anda iki silahı ölümcül isabetle kullanabilen ve ağırlık kaldıran Fedor’un geçen yıl temmuz ayından bu yana muharebe görevleri için eğitim gördüğünü belirten Rus yetkililer, robotun artık silahlı bir askerin hareketlerini tamamen taklit edebileceğini ve dakikada 10 düşman askerini öldürebileceğini iddia ediyor. Fedor’un asla yorulmayan, kesin isabet ve insanüstü güce sahip bir asker olduğunu dile getiren uzmanlar “Fedor, özünde terminatör. Hayatın ve insanlığın en kötü kâbusu olacak” dedi.

FEDOR, diğer adıyla Skybot F-850, 1,80 metre boyunda ve kalkışta yaklaşık 160 kilo ağırlığında. Robotun güç kaynağı, Orlan serisinin uzay giysilerini donatan bir dizi standart pil tarafından sağlanıyor.

Skybot F-850, yapay zekâ unsurlarına sahip önceden ayarlanmış bir programa sahip. Dengeyi korumak, genel hareketleri farklı lokomotor fonksiyonlara bölmek ve gelen uzman yardımı, robotun bağımsız olarak egzersiz yapmasına imkân tanıyor. Ayrıca robot avatar modunda yani bir operatörün tam kontrolü altında da çalışabiliyor.

Roscosmos’un bilimsel danışmanı Alexander Bloshenko’ya göre, antropomorfik robot Skybot F-850, muhatabı tarafından başlatılan herhangi bir konuda iletişim kurabilir.

Aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcı olan Fedor, şu anda milletvekili olarak görev yapan eski kozmonotlar Maxim Suraev’e ve Alexander Samokutyayev’i uzayda sarhoş olmakla suçladığı ve hakaret ettiği çok sayıda Tweet’in ardından aniden platformdan kaldırıldı.

İş dünyasında bir ilk! Şirket CEO'su kadın robot olacak Çin merkezli olan ve Metaverse yatırımları yapan bir mobil oyun şirketi, 'Tang Yu' isimli kadın robotu CEO olarak atayarak dünyada bir ilke imza attı.

Ne maaş istiyor ne de izin... Robotlar insan garsonları işsiz bırakmaya başladı Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka algoritmaları, makine öğrenimiyle desteklenen cihazlar ve robotlar insanların işlerini kolaylaştırmaya yönelik olarak tasarlanıp geliştiriliyor. Ancak geliştirilen teknolojiler zaman zaman insanları işsiz de bırakabiliyor.