Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalar yaptı. Ukrayna askeri birliklerinin Mıkolayiv ve Krivorojskiy yönlerinde belirli alanlarda pozisyonunu koruma girişiminin başarısız olduğunu ileri süren Konaşenkov, bir günde Ukrayna ordusunun 23 tank, 27 askeri araç, 14 zırhlı araç, 9 ağır makineli silahlı pikap ve 230’dan fazla askerini kaybettiğini ileri sürdü.

"2 SU-25, 1 MİG-29 DÜŞÜRÜLDÜ"

Konaşenkov, Herson bölgesinde Sergeyevki civarında Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna’ya ait 2 Su-25 savaş uçağı ve Dnipro bölgesinde Novoselovka civarında 1 Mig-29 savaş uçağını düşürdüklerini kaydetti.

Yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde Slavyansk yerleşim birimindeki Ukrayna ordusunun 95. Hava İndirme birliklerinin geçici konuşlanma noktasını vurduklarını aktaran Konaşenkov, burada 100’den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Donetsk bölgesinde Kontstantinovka yerleşim biriminde Ukrayna ordusunun 93. Mekanize birliklerinin geçici konuşlanma noktasını da imha ettiklerini belirten Konaşenkov, burada da 120 civarında askerin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Bir gün içinde 53 topçu pozisyonunun vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Voznesensk, Velikoye Artakovo’da, Zaporijya bölgesinde Orehov’da, Harkiv’de Melovaya’da, Donetsk bölgesinde Kurahovo ve Kramatorsk’ta toplam 6 mühimmat deposunu vurduklarını bildirdi.

Konstantinovka’da ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatarın yok edildiğini söyleyen Konaşenkov, farklı bölgelerde 3 Ukrayna insansız hava aracının da düşürüldüğünü ifade etti.

Konaşenkov, “Ukrayna’da bugüne kadar 286 uçak, 151 helikopter, 1867 insansız hava aracı, 372 hava savunma füze sistemi, 4 bin 776 tank ve zırhlı araç, 824 çok namlulu roketatar, 3 bin 366 obüs ve havan topu, 5 bin 250 askeri araç imha edildi.” ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'NIN ZAPORİJYA SANTRALİ’Nİ ELE GEÇİRME OPERASYONU ENGELLENDİ"

Sözcü Konaşenkov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetinin Zaporijya Nükleer Santrali’nde bulunmasına rağmen Kiev yönetiminin santrali bir kez daha ele geçirmeye çalıştığını savunarak, “2 Eylül günü Moskova saatiyle 23.00 sularında özel kuvvetler ve yabancı paralı savaşçıların da bulunduğu 250’den fazla kişi, iki grup halinde 42 tekne ve zodyak botlarla Energodar ve Dniprorudne kıyısındaki Kahovka su rezervuarı önlerine çıkmaya çalıştılar. Rus hava kuvvetlerine ait 4 Su-30 savaş uçağı ve 2 Ka-52 savaş helikopterinin bu birliklere saldırısı sonucunda 20 tekne ve bot yok edildi. Kalanlar ise Ukrayna kıyılarına doğru geri döndü.” dedi.

Rus topçularının karşı kıyıdaki Ukrayna birliklerinin geri çıktığı bölgeleri ateş altına aldığını kaydeden Konaşenkov, mevcut bilgilere göre 47 Ukraynalı ve 10 yabancı paralı savaşçının öldürüldüğünü ileri sürdü.

Ukrayna Rus ordusunun asker kaybının 49 bini geçtiğini açıkladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte çoğunluğu Donetsk ve Krivorizkiy bölgesinde olmak üzere 350 askerini kaybettiği belirtildi.

Rusya, robot terminatörü Ukrayna cephesine sürdü Rus lider Putin dünyanın ilk robot askerini Ukrayna cephesine sürdü. Yapay zekâlı robot asker Fedor, üreticileri tarafından ‘tam bir terminatör’ olarak tanımlanıyor. Bir yıldır savaş eğitimi alan Fedor, Herson’daki savaş hattında görevlendirildi.

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