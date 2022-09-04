Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Ege’de Türk hava sahasını taciz eden Yunan güçlerine, en güzel cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun’da verdi. TEKNOFEST Karadeniz 2022'de Yunanistan’a haddini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.” dedi.

Türk jetlerini taciz eden Yunanistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ey Yunan, İzmir'i unutma” sözleri, Yunanistan’da tehdit olarak algılandı ve Türkiye’yi Batı’lı müttefiklerine şikayet edeceğini duyurdu.

‘DERHAL BİLGİLENDİRECEĞİZ’

Yunanistan bu sözleri tehdit olarak algılayarak açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege adalarıyla ilgili açıklamasına “Provokatif açıklamalarıyla NATO'daki uyumu bozanın kim olduğu konusunda müttefiklerimizi derhal bilgilendireceğiz.” diyerek cevap verdi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan da yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

‘YUNANİSTAN TÜRKİYE’YE UYMAYACAK’

Bakanlığın açıklamasında, “Yunanistan, her gün yaşanan çirkin ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler içeren bu ortamda Türkiye'ye uymayacak. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son birkaç gündür yapılan provokatif açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendirerek, bu tehlikeli dönemde ittifakın birliğini kimin baltaladığını açıkça ortaya koyacağız. Aynı zamanda, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Deniz Hukuku kuralları temelinde, istikrar ve güvenliğin bir ayağı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz.” denildi.

YUNAN BASINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A GENİŞ YER VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun’daki açıklamalarıa Yunan basını geniş yer verdi. Yunan basını; her aşamada ittifaktan kaçınan, tacizden geri durmayan, adaları işgal etmeye kalkışan ülkelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterildiğini öne sürdü.

Kathimerini gazetesi, “Erdoğan: Yunanistan’a direk tehditler” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun’da yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

YUNAN HALKINA KABA ŞEKİLDE HİTAP ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ta Nea gazetesinde ise Erdoğan’ın “İzmir’i unutmayın” sözü başlığa taşınırken, Erdoğan’ın, Yunan halkına kaba bir şekilde hitap ettiğini savundu.

To Vima gazetesi de “Yunanlar, İzmir’i unutmayın-Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz” başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İzmir’i unutmayın” şeklindeki sözlerini “provokatif” olarak nitelendiren Ethnos gazetesi, Erdoğan’ın Yunanistan’a karşı kışkırtıcı söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı: İleri gidersen bedeli ağır olur Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz'de önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine tepki gösteren Erdoğan, "Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.



Bakan Akar'dan sert çıkış: Yunanistan başını belaya sokmamalı Bakan Akar'dan Yunanistan'ın S-300 taciziyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Akar, Yunanistan’ın, saldırgan eylem ve söylemlerinin, devam ettiğini belirterek "Yunanistan’ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz" dedi.