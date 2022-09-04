Türkiye Gazetesi

Duisburg kentinde meydana gelen olayda FlicFlac adlı sirkin otoparkına küçük uçak düştü. Feci olayda uçakta yer alan 2 kişi hayatını kaybetti. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.53'de meydana gelen olayda 8 araç yandı ve soğutma işlemleri devam ediyor.

KAZA SONRASI SİRKTE GÖSTERİYE ARA VERİLDİ

İlk belirlemelere göre, kaza sonucu uçakta bulunan 2 kişi öldü, kazayla ilgili incelemeler sürüyor. Kaza sonrası kapatılan A59 otoyolu da yeniden trafiğe açıldı. Yerel basına göre, kaza sonrası insanların otoparka yığılmasının önlenmesi amacıyla sirkteki gösteriye ara verilmedi.

Peru'da küçük uçak düştü: 5'i turist 7 kişi öldü Peru’nun turistleri taşıdığı öğrenilen küçük uçak düştü. Feci kaza sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

İran’da küçük uçak düştü, 2 kişi öldü İran’ın Rezevi Horasan eyaletinde yaşanan olayda küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü.