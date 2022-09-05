Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm piyasaları etkiledi. Rusya’nın başlattığı askeri harekata karşı yaptırım kararı alan Avrupa Moskova’nın misillemesiyle karşı karşıya kaldı. Enerji krizinin patlak verdiği Avrupa ülkelerinde tasarruf önlemleri hayata geçirilmeye başladın. Almanya’da hükümet kışları Türkiye’de geçirin önerisinde bulundu. Tatil önerisi gerçek oldu.

TÜRKİYE’DE TATİL KAMPANYASI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan “Türkiye’de tatil kampanyası” gerçek çıktı. Almanya’da bir perakende market zincirinin kataloğunda yer alan “Türkiye’de 22 günlük tatil” kampanyasını sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal Medya İçerik Üreticisi olan Ozancan Sadık Kubilay söz konusu markete gitti. Marketin kataloğuna bakan Kubilay, kampanyanın doğru olduğunu gördü. Sosyal medyada patlak veren olayı gören Ozancan Sadık Kubilay, “Herkes paylaşıyor. ‘Türkiye’de 22 gün tatil 600 Euro’ gibilerinden paylaşımlar oluyor. Ben de ‘nasıl olabilir böyle bir şey’ dedim. Sonrasında bu iddiası geçen marketi ziyaret etmek için yola koyuldum. Markete gittiğimde de marketin girişinden kampanya bilgilerini içeren katalogları gördüm.” dedi.

22 GÜN TATİL 599 EURO

Ürün kataloğunu eline alan Kubilay, “Bir baktım, gerçekten 599 Euro’ya Türkiye’de bir tatil yapabilmek mümkün. Hem de 22 gün. Her şey gerçek hiçbir sıkıntı yok. Ama burada ufak bir virgül var. O da şu; bu tatili sizler Ocak gibi belli başlı tarihler içerisinde yapabiliyorsunuz. Ama her halükârda bir kişinin Türkiye’de 599 birime tatil yapabiliyor olması beni çok derinden etkiledi. Twitter hesabımdan paylaştım. Sonrasında resmen ortalık karıştı. Herkes bu haberin doğrulanmasını bekliyormuş diye düşündüm. Çünkü ben bu tweeti attıktan yaklaşık 10 saat sonra izlenmesi 500 binlere ulaşmıştı ve sonrasında da milyonları geçti.”

Almanya'da küçük uçak sirkin otoparkına düştü, 2 kişi öldü çok sayıda araç yandı Almanya'nın Duisburg kentinde bir sirkin otoparkına küçük uçak düştü. Feci olayda 2 kişi canından olurken çok sayıda araç da yandı.