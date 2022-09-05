Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı kanlı mücadelelerle olduğu kadar, stratejik hamlelerle de çetin bir periyoptta devam ediyor. Rusya'nın yaptırımlarla mücadelesi, savaş meydanında yürüttüğü mücadeleden daha zorlayıcı bir hal aldı. Öyle ki Putin en güçlü eli olan enerji kozunu kullandı. Financial Times tarafından yapılan habere göre; Rusya yaptırımlar kaldırılıncaya dek Avrupa’ya gaz satışını durdurdu.

GA FİYATLARI ANINDA ARTTI

Gazprom daha önce teknik bir arıza nedeniyle Nord Stream 1'deki akışları durdurduğunu söylemişti ancak yeni gelen açıklama ile gaz akışının yaptırımları kaldırılıncaya kadar verilmeyeceği duyuruldu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 2 Eylül Cuma günü 214,66 eurodan kapanırken Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 275 eurodan başladı ve 12.40 itibarıyla 270,23 eurodan işlem görerek yüzde 26'dan fazla artış gösterdi.

İLK TEPKİ ALMANYA'DAN

Almanya Hükümet Sözcüsü, bugün Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejisinin parçası olduğunu söyledi.

Yaptırımlar petrol krizinin fitilini ateşledi: Rusya satmayacak Rusya ile AB ülkelerindeki yaptırımlar nedeniyle yaşanan restleşmeler yeni sorunları da beraberinde getirdi. Rusya’dan G7 ülkelerine yeni bir hamle geldi. G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya varırken, Rusya da yaptırımı uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını açıkladı.

Rusya, robot terminatörü Ukrayna cephesine sürdü Rus lider Putin dünyanın ilk robot askerini Ukrayna cephesine sürdü. Yapay zekâlı robot asker Fedor, üreticileri tarafından ‘tam bir terminatör’ olarak tanımlanıyor. Bir yıldır savaş eğitimi alan Fedor, Herson’daki savaş hattında görevlendirildi.

Macron'dan itiraf: Rusya ile görüşen tek dünya gücü Türkiye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini savundu. Macron "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" dedi. Ayrıca büyükelçilerini "Uzun bir savaşa hazır olun" diye de ikaz etti.