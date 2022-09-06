Türkiye Gazetesi

ABD'nin bombardıman uçakları, İngiltere'nin Fairford kentindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünden havalandı ve Kuveyt ve Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarıyla birlikte Pazar günü Doğu Akdeniz, Arap Yarımadası ve Kızıldeniz üzerinde eğitim görevlerinde bulundu. ABD Hava Kuvvetleri'nin Orta Doğu'daki en üst düzey subayı Korgeneral Alexus Grynkewich yaptığı açıklamada, son günlerde İran ile ABD arasında yaşanan gerilimlere atıfta bulunurcasına, "ABD'ye ve ortaklarımıza yönelik tehditler cevapsız kalmayacak. Bu tür görevler düşmanlarımızı caydırmak ve gerekirse onları yenmek için güçleri birleştirme yeteneğimizi gösteriyor." dedi.

ABD ordusunun Merkez Komutanlığı İran'dan bahsetmese de, Washington yönetimi ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken Orta Doğu’ya sık sık B-52 bombardıman uçakları gönderiyor. ABD’nin bölgede gerçekleştirdiği bir önceki uçuş görevleri ise Haziran ayındaydı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın birlikte gerçekleştirdiği uçuşlara İsrail de katıldı. İsrail ordusu, ABD tarafından belirtilmese de, üç İsrail F-16 savaş uçağının Amerikan bombardıman uçaklarına ‘İsrail semalarından Fars Körfezi'ne giderken’ eşlik ettiğini açıkladı. İsrail ayrıca bu görevi, ‘İsrail ve Orta Doğu’da hava güvenliğini sağlamak’ adına ABD ordusuyla işbirliğini sürdürülmesinin anahtarı olarak tanımladı.

İRAN'IN ATOM ÇALIŞMALARI DÜNYAYI KORKUTUYOR

ABD’nin eski devlet başkanı Donald Trump, dört yıl önce ABD'yi Tahran'ın dünya güçleriyle yaptığı önemli nükleer anlaşmadan geri çekmişti. Diplomatlar nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda tartışırken, İran donanması geçen hafta Kızıldeniz'de ABD’ye ait iki insansız deniz aracına el koydu. Ancak İran kısa süre sonra ABD’ye iade etti.

Bölgedeki ABD güçleri ile İran destekli gruplar arasındaki çatışmalar da iki ülke arasında gerilimi tırmandıran diğer faktör. Ağustos ayında Washington yönetimi, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları tarafından desteklenen milislerin kullandığı bölgeleri hava saldırısıyla hedef aldı.

Viyana'daki ABD'li ve İranlı müzakereciler ise uluslararası yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer programına keskin sınırlar getiren 2015 nükleer anlaşmasına uyacağını belirtiyor. Bu arada, İran uranyumu yüzde 60 saflığa kadar zenginleştirdiği ortaya çıktı. Bu, daha önce hiçbir ülkenin ulaşamadığı bir seviye. İran, nükleer silahlar konusunda barışçıl bir politika çizdiğini ileri sürse de uzmanlar, Tahran'ın en az bir nükleer bomba için gerekli yakıtı sağlayacak yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu konusunda uyarıyor.

İran başörtüsü yasasına uymayanları yüz tanıma sistemi ile tespit edecek İran hükümeti, başörtüsü takma zorunluluğuna uymayan kadınları tespit etmek için yeni bir sisteme geçmeye hazırlanıyor. Yüz tanıma teknolojisini kullanmayı planlayan hükümet yeni bir kararnameye imza attı.

İran denizde ele geçirdiği ABD’nin insansız deniz aracını iade etti ABD'li bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, İran donanmasına ait savaş gemisinin iki yelkenli insansız deniz aracını sudan çıkardığını ve üzerlerini muşamba ile kapattığını ileri sürdü. İran, ele geçirdiği deniz araçlarını iade etti.