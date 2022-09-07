Türkiye Gazetesi

ABD’de elektronik sigara üreticisi Juul, gençleri nikotin bağımlısı yaptığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Connecticut Başsavcısı William Tong, 33 eyalet adına yaptığı açıklamada, Juul firması ile varılan anlaşma gereği 6 ila 10 yıllık bir süre içinde 438,5 milyon dolar tazminat ödemeyi “prensipte” kabul ettiğini belirtti. Anlaşmanın ayrıca Juul’un ürünlerini pazarlamada birçok sınırlamayı da içerdiği ve gelecek haftalarda ilgili eyaletlerde onaylandıktan sonra resmen kesinlik kazanacağı ifade edildi.

ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT GEÇEN SENE ABD'DE KAZANDIĞININ YÜZDE 25'İ YAPIYOR

Söz konusu tazminat miktarının, Juul’un geçen sene ABD’de yaptığı 1,9 milyar dolarlık satışın yaklaşık yüzde 25’ine tekabül ettiğine dikkat çekiliyor.

Özellikle 21 yaş altı gençleri hedef alarak nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle Juul elektronik sigara üreticisi hakkında diğer 9 eyalet ve yüzlerce tüketici tarafından açılmış tazminat davaları hala devam ediyor. Juul’un piyasaya çıktığı 2015’ten sonra gençler arasında elektronik sigara kullanımı hızla artmış, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), gençler arasındaki nikotin bağımlılığı riski için “salgın” ilan etmişti.

SATIŞI YASAKLANMIŞTI

FDA, önce Ocak 2020’de meyve, şeker, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını duyurmuş, bu yıl 23 Haziran'da da gençlerde nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle Juul'un bütün ürünlerinin raflardan kaldırılmasını istemişti.

Elektronik sigara tehlike saçıyor Amerika’da yapılan bir araştırma elektronik sigaranın tüm zararlarını ortaya koydu. Sigara bırakmak isteyenler arasında popülerleşen e-sigaranın içerisine konulan sıvıdaki kimyasal maddelerin insan sağlığı için çok tehlikeli olduğu kaydedildi.

Elektronik sigara beyin gelişimini olumsuz etkiliyor Türk Toraks Derneği Tütün Çalışma Grubunun hazırladığı raporda masum gibi gösterilen elektronik sigaranın gençler üzerinde büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Gençler elektronik sigara kıskacında Prof. Dr. Elif Dağlı: Tütün endüstrisi yıpranan itibarını tamir etmek, tütün kullanımını yeniden normalleştirmek için elektronik sigara, ısıtılmış tütün gibi yeni ürünler geliştiriyor.