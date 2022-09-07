Türkiye Gazetesi

Hiçbir temel ve evrensel hukuk kuralına dayanmayan tezler öne sürerek Türkiye'nin egemenlik haklarını gasp etmek isteyen Yunanistan, sistematik bir şekilde taciz ve provokasyonlarına devam ediyor. Ancak Yunanistan'ın son hamlesi Türkiye için bardağı taşıran damla oldu. Ege'deki NATO görevini icra eden Türk savaş uçaklarına radar kilidi atan Yunanistan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi çok ağır oldu. Erdoğan'ın 'Yunanistan böyle devam ederse, bir gece ansızın gidebiliriz.' dedi. Gelişmeler bu şekildeyken bir diğer NATO üyesi ABD'nin sessisliği dikkatlerden kaçmıyor. Konuyla ilgili adeta ölü taklidi yapan ABD, sorulan sorulardan kaçıyor.

ERDOĞAN'DAN 'BİR GECE ANSIZIN GİDEBİLİRİZ' MESAJI

Yunanistan'ın düşmanca hareketi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan, hava sahamızı ihlal ve uçaklarımıza taciz başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak aslında bize değil, NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur. NATO'nun en büyük gücü Amerika. Türkiye'nin tamamen kendi güvenlik ihtiyaçları için olduğunu defaatle ifade ettiği S-400 sistemlerinin almasını güya kendi uçaklarına tehdit olarak görmüştü. Bu adımımız peşinatını ödediğimiz F-35 uçaklarının verilmemesinden her alanda savunma sanayi ürünlerine ve hatta daha ötesine geçen ambargolara maruz bırakılmaya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı. Şimdi aynı Amerika'nın Yunanistan'ın bir hava gücüne karşı S-300 sistemlerini harekete geçirmesine nasıl cevap vereceğini merakla bekliyoruz." demişti.

SORULARA BİLE CEVAP VERMİYORLAR

ABD'nin Yunanistan'a vereceği tepki merak konusuyken, Pentagon ise bu eylemlere yönelik soruları yanıtsız bıraktı. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'a bugünkü basın toplantısında bir AA muhabiri tarafından yeniden "Yunan S-300'leri NATO görevi icra eden Türk F-16'larına kilit attı, bu sizce kabul edilebilir bir davranış mı?" sorusu yöneltti. Ancak Sözcü Patrick Ryder bu soruya da doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, "Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok" dedi.

YUNANİSTAN NATO GÖREVLERİNİ SABOTE ETMEYE BAŞLADI

23 Ağustos tarihinde Türk F-16'ları, NATO görevi uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Taciz bir süre devam ederken yaşanan olay, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Türk jetleri düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

Taciz ve ihlallere tahammül bitti: NATO, AB ve BM'ye Yunanistan mektubu Ege denizindeki tacizler ve hava sahası ihlallerine karşı defalarca uyarılan Yunanistan'a için diplomatik süreç başladı. Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Yunanistan'ın kışkıtıcı tutumunu anlatan mektup NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği 'ne gönderildi. Mektupta Atina'nın eylem ve taleplerine de dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki: Bu tutum Yunanistan'ı şımartıyor Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının Türkiye’ye dair yaptıkları açıklamaların bir anlam ve değeri olmadığını ifade ederek, "Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan’ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır" dedi.