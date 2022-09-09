Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik radyosuna verdiği demeçte 'gıda anlaşması' çerçevesinde tarım ürünlerini taşıyan kuru yük gemilerinin çoğunun ihtiyacı olan ülkelere değil, Avrupa’ya gittiğini ve bunun alaycı olduğunu ifade etti.

"ALAYCI VE BANAL"

1-31 Ağustos arasında gemilerin 1,5 milyon ton tahıl taşıdığını ifade eden Zaharova "Afrika ülkelerine yedi gemi gitti. Etiyopya ve Sudan’a bir tane, Mısır’a dört gemi ulaştı. Yemen, Lübnan ve İsrail’e ise daha önce dört gemi hareket etmişti. Türkiye’ye giden gemiler de var. Toplam 62 gemi vardı, geriye kalan gemiler nereye gitti? Ben size söyleyeyim, Avrupa’ya. İşte, her şey bu kadar basit, alaycı ve banal" dedi.

Putin'den tahıl koridoru açıklaması: Güzergah değişmeli Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda katıldı. Putin, Ukrayna tahılının yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gittiğini söyledi ve güzergahın değişmesi gerektiğini vurguladı.