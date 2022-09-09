Türkiye Gazetesi

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna savaşı sonrası özellike Rus sınırına yakın ülkeleri korku sardı. Bir dizi önlemlere başvuran Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya'dan yeni bir karar geldi. 4 ülkenin başbakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının söz konusu ülkelere kabul edilmeyeceği kararlılıkla vurgulandı.

Bahsedilen düzenlemenin bazı Rus vatandaşlarını kapsamayacağı belirtilirken, 19 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemenin, mevcut rejime karşı Rusya'nın bağımsızlığı için savaşan Rus vatadanşları, diplomatları, bağımsız gazetecileri ve onların ailelerini kapsamayacağı açıklandı. Düzenleme uyarınca Rusya Federasyonu vatandaşlarının 4 ülkeye kabul edilmeyecekleri gibi diğer AB ülkelerine bu 4 ülke topraklarından transit olarak geçişlerine de izin verilmeyeceği vurgulandı.

"UKRAYNA VATANDAŞLARI İŞKENCE GÖRÜYOR VE ÖLDÜRÜLÜYOR"

Dört ülke tarafından ortak yayınlanan açıklamada, Ukrayna'daki Rusya işgali ve bunun sonuçlarına değinilerek, "Ukrayna vatandaşları işkence görüyor ve öldürülüyor" denildi.



AB'ye seyahat eden Rusya Federasyonu vatandaşlarının AB ülkeleri için de bir tehdit unsuru olduğu, Rusya Federasyonu vatandaşlarının 4'te 3'ünün Ukrayna'da yaşananlar konusunda Rusya yönetimini desteklediği bir süreçte Ukrayna'da yaşananlar ortadayken Rusya Federasyonu vatandaşlarının özgürce AB ülkelerinde seyahat edemeyeceklerinin altı çizildi.

Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 5 sivil öldü çok sayıda yaralı var Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil öldü, en az 8 sivil yaralandı. Düzenlenen saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Rusya'dan S-400 açıklaması: Herhangi bir sıkıntı yok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın yöneticisi Andrey Klimov, Ankara ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Klimov, S-400'ün tedarikine ilişkin herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Rusya'dan Türk lirası hamlesi! Sonuç aldılar, artırıma gidiyorlar! 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşının ardından Batı tarafından yaptırım bombardımanına tabi tutulan Rusya, bu yaptırımların etkisini en aza indirgemek için çeşitli hamlelere başvuruyor. Böylece dost ülke para birimleriyle yaptığı alışverişi artıran Rusya, söz konusu ülkelerin para birimlerinin alımını daha fazla artırma kararı aldı. Bu para birimleri arasında, Türk lirası, yuan ve rupi gibi para birimleri yer alıyor.