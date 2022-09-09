Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore nükleer silahtan vazgeçmiyor. Açıklamalarıyla gözdağı veren Kuzey Kore, meydan okumalarına bir yenisini daha ekledi. Kuzey Kore, nükleer silah kullanımını yasalaştırdı. Ülke lideri Kim Jong-Un, Kuzey Kore’nin en yüksek yasama organı Yüksek Halk Meclisi'nin (SPA) olağan kurulunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kim, "Kuzey Kore ordusuna liderliğin saldırıya uğraması halinde düşman kuvvetlerine yanıt olarak nükleer saldırılar düzenleme yetkisi veren bir yasanın" kabul edildiğini duyurdu.

NÜKLEER SİLAHLARDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Toplantıda söz alarak ülkesinin nükleer programına bağlılığını yineleyen Kim, Kuzey Kore'nin savunmasını zayıflatmak ve yönetimini yıkmak üzere baskı kampanyası yürüten ABD'ye karşı koymak için gerekli olan nükleer silahlardan ve füzelerden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ayrıca Güney Kore'yi konvansiyonel saldırı yeteneklerini güçlendirme ve ABD ile büyük ölçekli askeri tatbikatları yeniden hızlandırma planları nedeniyle eleştiren Kim, Seul'un adımlarını "gerilimi artıran tehlikeli askeri eylemler" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un

COVİD-19 AŞILARI PİYASALARA SÜRÜLECEK

Toplantıda daha önce zafer ilan ettikleri Covid-19 salgınına da değinen Kim, uzun zamandır ertelenen aşılama programının başlayacağının sinyalini verdi. Covid-19 aşılarının kasım ayında piyasaya sürüleceğini kaydeden Kim, aşıların nereden veya nasıl temin edileceği, kaç doz elde edileceği ve nasıl uygulanacağı hakkında ise detaylı bilgi paylaşmadı.

SPA OLAĞAN KURULU TOPLANDI

Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nin (SPA) olağan kurulu geçtiğimiz çarşamba günü başkent Pyongyang'da başlamıştı. İlk günkü oturuma lider Kim Jong'un katılmadığı açıklanırken, toplantıda kırsal kalkınma ve çevre düzenlemesine ilişkin yasaların oy birliği ile kabul edildiği kaydedilmişti.

ABD istihbaratından çarpıcı 'Rusya' raporu: Kuzey Kore'den silah alıyor ABD basını Rusya'nın Kuzey Kore'den silah aldığını öne sürdü. Haberlerin dayanağı olarak ABD istihbaratı belgeleri gösterildi.