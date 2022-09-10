Türkiye Gazetesi

Milyonlarca müslamanın yaşadığı Avrupa'da İslamofobi önüne geçilemiyor... İsveç'in Jönköping kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı bir Türk camisine taşlı saldırı yapıldı. Son 3 ay içinde camiye yapılan üçüncü saldırı olduğu belirtildi. Camii Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, yaptığı açıklamada, taşlı saldırıyı cuma namazına gidince fark ettiklerini söyledi.

AYDA BİR SALDIRI DÜZENLİYORLAR

Özer, "Olay, polis ve gerekli yerlere bildirildi. Bu son 3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı. Şikayetimizi yapıyoruz ama daha önce yapılan şikayetlerden bir netice alınmadığı gibi bundan da fazla ümitli değiliz." dedi.



Saldırıda mutfak camının kırıldığına işaret eden Özer, ırkçılardan şüphelendiklerini kaydetti.

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