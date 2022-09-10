Türkiye Gazetesi

Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi.

Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

Avrupa'da İslamofobi durdurulamıyor! İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı düzenlendi İslamofobi ile mücadelede sınıfta kalan Avrupa'da sık sık saldırılar meydana geliyor. Bunlara bir yenisi İsveç'te eklendi. İsveç'in Jönköping kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı bir Türk camisine taşlı saldırı yapıldı. Üstelik aynı camiye üç ay içinde 3. saldırı yapıldı.

İsveç'ten itiraf gibi açıklama: PKK paçavraları yüzünden müzakereler zora girdi İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Sol Partinin 3 milletvekilinin terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallamasıyla Türkiye ile NATO müzakerelerinin daha zorlaştığını söyledi.