Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın baskısını artırarak 30'a yakın yerleşim yerini geri aldığı Harkiv'e Rus güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Rusya'nın, Harkiv şehrinin merkezini çoklu roketatar sistemiyle vurduğu saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ROKETATARLAR 5 EVE İSBAET ETTİ

Harkiv şehir merkezinde akşam saatlerinde 5 ayrı patlama sesi duyuldu. Rus güçlerince şehre atılan roketler, 5 eve isabet etti. Saldırılar nedeniyle 2 evde yangın çıktı, üçünde ise hasar oluştu. Yangınlar nedeniyle çevreyi yoğun duman kaplarken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü. Saldırılar nedeniyle Harkiv merkezinde akşam saatlerinde sık sık sirenler çaldı.

Saldırılar nedeniyle Harkiv'de nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.

1 ÖLÜ 2 YARALI VAR

Öte yandan Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını, 3 evde de hasar oluştuğunu belirtti.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri konumundaki Harkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

Ruslara Harkiv'de şok! Ukrayna bayrağını dalgalandırdılar Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesindeki saldırılarını hızlandırdı. Ukraynalılar, birçok bölgede kontrolü yeniden sağladı.

Zelenskiy 'İyi haberler var' diyerek duyurdu: Bazı bölgeler Rus güçlerinden geri alındı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ‘iyi haberlerlerimiz’ var diyerek Harkiv bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını duyurdu.

Ukrayna: Rus ordusu Harkiv'e roketli saldırı düzenledi Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkiv şehrine düzenlediği roketli saldırıda 7 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapıldığını belirtilirken, evsiz kalanlara da barınak sağlandığını ifade etti.

Rusya: Harkiv'deki bir yerleşim birimini ele geçirdik Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı.