Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 7. aya yaklaşırken, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşılık Ukrayna'ya operasyonu devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın yaptırımlarını aptalca olarak nitelendirdi. Putin açık açık, 'batıya gaz, petrol, kömür, sağlamayacağız' dedi.
Tüm bu süreç devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den batıya adeta meydan okuyan ifadeler geldi.
‘BATI DONMUŞ OLACAK’
Rusya'nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun genel kurul toplantısında konuşan Vladimir Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak." ifadelerini kullandı.
Rus gaz devi Gazprom ise, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa'ya yeniden açılmayacağını açıkladı.
Avrupa'da kemer sıkma politikası devrede: Enerji krizine yeni önlemler Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir krizin fitilini ateşlemiş, yaptırımların odağı olan Rusya, AB ülkelerine gazı kısmakla karşılık vermişti. Avrupa’da enerji krizi her geçen gün büyürken, yeni önlemler de peş peşe sıralanıyor.
Enerji krizi sanayi devlerini vurdu! Avrupalılar Türk ortak arıyor Avrupalı şirketler Türkiye’de üretim arayışına girerken ilk hamle İtalyanlardan geldi. Boeing ve Airbus gibi şirketlere makine temin eden İtalya merkezli Breton, Denizli merkezli Ion Makina’ya ortak oldu. Geri dönüşüm sektöründe de Avrupalıların Türkiye’ye yönelmesi bekleniyor.