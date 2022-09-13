Türkiye Gazetesi

Dün gece Ermenistan'ın provakasyonları sonucu başlayan sınır çatışamalarında 50 Azeri askerin şehit olduğu bildirilmişti.

Son olarak ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerini top ateşine tuttuğu duyurulmuştu.

Yaşanalara ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında yaşanan gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi.

'SORUMLU ERMENİSTAN YÖNETİMİ'

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmede, sınırdaki gerilimin Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonları sonucu meydana geldiğini ve bu nedenle sorumluluğun tamamen Ermenistan'ın siyasi ve askeri yönetimine ait olduğunu belirtti.

Blinken, ABD'nin bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan'ın barış gündemini desteklediğini ve bu yöndeki çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Sondakika... MSB'den Azerbaycan açıklaması: Öz kardeşlerimizin her zaman yanındayız Sondakika... Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Azerbaycan'a koşulsuz destek verilirken, "Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!" denildi. .

Sondakika... Ateşkesin ihlal edildiğini duyurmuşlardı! Azerbaycan açıkladı: 50 şehidimiz var Sondakika.. Dün gece saatlerinde Ermenistan'ın kışkırtması ile başlayan Azerbaycan - Ermenistan arasındaki çatışmalarda ateşkes ilan edilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ateşkesin ihlal edildiğini, 50 askerin şehit olduğunu açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik hakkında görüştü. Görüşmede, her iki kardeş ülkenin Savunma Bakanlarının durumla ilgili geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.