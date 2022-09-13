Türkiye Gazetesi

Dün gece Ermenistan'ın provakasyonu ile başlayan Azerbaycan-Ermenistan sınırdaki çatışmalarda 50 Azeri askeri şehit düştü.

"ÖZ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Türkiye'nin de yüreğini dağlayan haberin ardından taziye emsajı yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ise vatandaşlar Ermenistan'ın hain saldırılarına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlahm Aliyev'in aylar önce yayınladığı o meşhur video ile cevap verdi.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Videoda provakatif eylemlerine devam eden Ermenistan'ı, yumruğunu göstererek uyaran Aliyev "Aklınızı başınıza alın. Burdadır bu hiçbir yere gitmiyor, yerindedir. Bizi asabileştirmeyin, hepinizi güzelleştiririm. Güzel durursanız rahat yaşayabilirsiniz. Eğer bir daha bize karşı herhangi bir saldırı, açıklama, hareket olursa başınızı ezeceğiz." demişti.

Sondakika... MSB'den Azerbaycan açıklaması: Öz kardeşlerimizin her zaman yanındayız Sondakika... Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Azerbaycan'a koşulsuz destek verilirken, "Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!" denildi. .

Sondakika... Ateşkesin ihlal edildiğini duyurmuşlardı! Azerbaycan açıkladı: 50 şehidimiz var Sondakika.. Dün gece saatlerinde Ermenistan'ın kışkırtması ile başlayan Azerbaycan - Ermenistan arasındaki çatışmalarda ateşkes ilan edilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ateşkesin ihlal edildiğini, 50 askerin şehit olduğunu açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma Son dakika... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın bölgelerinde Ermenistan ordusunun geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Bakanlık, provokasyonlara karşılık verilmesi sonucu sınırda çatışma çıktığını ve çok sayıda askerin şehit düştüğünü bildirdi. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüğü öğrenildi.