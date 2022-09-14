Türkiye Gazetesi

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Önceki gece Ermenistan'ın sınırda Azerbaycan askerlerini provoke etmesinin ardından başlayan çatışmalarda Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 asker şehit oldu.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a ait topçu mevzisini, karakolları, askeri sığınakları ve Rus yapımı iki S-300 hava savunma sistemini Bayraktar TB2 SİHA ve Harop kamikaze dronuyla imha ettiği anların görüntüleri yayımlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Başsavcılığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül gece saatlerinden başlayarak Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu 2 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan yönlerinde geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Ordusu'ndan 42 askeri personel ve Devlet Sınır Teşkilatı'ndan 8 askeri personel olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin toplam 50 askeri personel hayatını kaybetti. Şehit askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şehit askeri personelimizin isim listesinin kamuoyuna sunulacağını bildiririz" denildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Aliyev, "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

Sondakika... Ateşkesin ihlal edildiğini duyurmuşlardı! Azerbaycan açıkladı: 50 şehidimiz var Sondakika.. Dün gece saatlerinde Ermenistan'ın kışkırtması ile başlayan Azerbaycan - Ermenistan arasındaki çatışmalarda ateşkes ilan edilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ateşkesin ihlal edildiğini, 50 askerin şehit olduğunu açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

ABD'ye 'F-16' göndermesi! Haluk Bayraktar sordu: Sonucu sizce ne olur? Türkiyeye F-16 savaş uçağı satışını durduran ve Rus yapımı savaş uçağının alınmasına da karşı çıkan ABD'ye cevap BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından insansız savaş uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşıp, "ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" diye sordu. Paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, kullanıcılardan yorum yağdı.