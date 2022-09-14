Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ederken, Ukrayna ordusundan da hakimiyeti ele geçiren hamleler gelmeye başladı. Savaşın başından beri üstünlüğünü sürdüren Rusya son dönemde Ukrayna’nın başta sert direnişi ve taarruzları ile Rus ordusuna karşı mücadele ediyor. Rus güçlerine karşı Ukrayna ordusu bir çok bölgeden taarruza geçti.

Ukrayna askerleri tarafından Izyum şehrinde, Rus askeri hastanesi olarak kullanılan kilisenin içi... (Fotoğraf: AP)

Ukrayna son dönemde Rus güçlerinden geri aldığı bölgeleri tek tek açıklarken, sürgündeki belediye başkanı Sürgündeki belediye başkanı Ivan Federov çarpıcı bir iddiada bulundu. Federov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Melitopol'dan kaçarken görüldüğünü söyledi.

‘300’DEN FAZLA YERLEŞİM YERİ RUS GÜÇLERİNDEN GERİ ALINDI’

New York Post'ta yer alan habere göre, Rus birliklerinin Kırım sınırındaki Chonhar'dan geçerken görüldüğünü iddia etti ve 'Bu bekleniyordu. Hızlı Ukrayna saldırısı onlara şans bırakmadı' dedi. Rus işgali altındaki Herson ve Mariupol şehirleri arasında yer alan Melitopol'un kurtarılması, savaşta kritik bir öneme sahip.

Savaşta bu kentin alınması Rusya’nın tedarik ağına ciddi bir darbe indirebileceği için kritik öneme sahip. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar ise 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın Harkov bölgesinden 300'den fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Maliar, 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki 3 bin 800 kilometrekarelik alanın Rus güçlerinden geri alındığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı; 'Bölgede Rus güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Şuana kadar 300'den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı.'

'RUS ASKERLER TESLİM OLDU' İDDİASI

Bölgeden gelen yeni görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Harkiv'de çekildiği belirtilen görüntülerde Rus askerlerin Ukrayna birliklerine teslim olduğu iddia edildi. Görüntülerde teslim olan askerlerin arkadan kelepçeli şekilde yüz üstü yere yatırıldığı görülüyor.

EMİR ZELENSKİY’DEN GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti. Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de motivasyonu artıracağı için kritik öneme sahip. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

‘KIRIM’IN ANAHTARI’

Herson bölgesi 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor bu nedenle Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor.

Rusya duyurdu: Herson ve Dnipro’da 3 Ukrayna savaş uçağını düşürdük Rusya, Ukrayna’nın güney kesimlerindeki Herson ve Dnipro bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Rusya, 'Vururuz' demişti... Zelenskiy'den kritik 'SİHA' açıklaması: İHA-SİHA'LAR Ukrayna'da üretilecek Ukrayna, kendisine ücretsiz olarak İHA-SİHA yardımında bulunan BAYKAR Teknoloji'nin ülkelerinde üretim tesisi kuracağını duyurdu. Rusya daha önce benzer iddalara karşın söz konusu tesislerin kurulması halinde vuracaklarını söyleyerek tehdit etmişti.