Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Ermenistan son dakika çatışmaları! Azerbaycan Ermenistan çatışması son durum gündemde sık sık araştırılıyor. 2. Karabağ Savaşı’nın ardından bölgede sakinlik söz konusu olurken, savaştan bu yana görülen en şiddetli çatışmalar başladı. Hem Azerbaycan hem de Ermenistan tarafı da büyük kayıpları olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız" ifadeleri yer aldı.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SON DAKİKA GELİŞMESİ!

12 Eylül Pazartesi akşam saatlerinde Dağlık Karabağ'daki sınırın birçok bölgesinden silah ve patlama sesleri duyuldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklerin akşam karanlığında Daşkesen, Kelbecer ve Laçin bölgesinde büyük çaplı sabotajlar gerçekleştirdiğini bildiriyor.

Ermenistan güçleri, Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki bölgeleri ve tedarik yollarına mayın döşemek isterken suç üstü yakalandı. Sabotajcılar dağlık alanı ve vadileri kullanıyordu.

AZERBAYCAN: 50 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan yönlerinde geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Ordusu'ndan 42 askeri personel ve Devlet Sınır Teşkilatından 8 askeri personel olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin toplam 50 askeri personel hayatını kaybetti. Şehit askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şehit askeri personelimizin isim listesinin kamuoyuna sunulacağını bildiririz denildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız.' ifadeleri yer aldı

49 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çatışmaların şiddetinin bu sabah itibariyle azaldığını söyleyen Paşinyan, "An itibarıyla ölen 49 kişimiz var ancak bu nihai rakam değil" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin devlet sınırında yaptığı büyük çaplı provokasyonların önlenmesi sırasında Azerbaycan askerlerinin şehit olmasından dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, şehit yakınlarına ve Azerbaycan halkına taziyelerini ilettiği belirtildi. Aliyev, taziye dileklerini nedeniyle Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan intikamını Türk SİHA’sıyla aldı: Bayraktar TB2, Ermenistan mevzilerini tam isabet vurdu Ermenistan kuvvetlerinin saldırısı sonrasında Azerbaycan askerleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Ermenistan’a ait askeri mevzileri tam isabet vurdu. Türk SİHA’ları 2. Dağlık Karabağ Savaşı’nda olduğu gibi yine Ermenistan’a ağır kayıplar verdirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan kritik görüşme Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev görüşmede, sınırdaki çatışmada sorumluluğun doğrudan Ermenistan'ın siyasi-askeri liderliğine ait olduğunu ifade etti. Bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanması, barış gündeminin devam ettirilmesinin önemi vurgulandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.