Türkiye Gazetesi

Ermenistan'ın provakasyonları ile Azerbaycan sınırında başlayan çatışmalarda iki gün geride kalırken, Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan Türk dünyasının kapılarını Azerbaycan ve Türkiye'ye açan Zengezur koridorunu Azerbaycan'a bırakan anlaşmayı imzaladı.

Paşinyan, imzadan önce, "Bunun için bana hain diyecekler ama içinde bulunduğumuz durumda elimizde barış içinde yaşayacağımiz bir Ermenistan kalması için yapıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Kararın ardından Ermenistan muhalefeti Paşinyan'ı hainlikle suçlarken, halka sokaklara çıkma çağrısında bulunmuştu.

"HAİN NİKOL"

Saldırılarda ağır kayıplar veren asker yakınları da Paşinyan'ın istifasını istedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 200’den fazla düşman askerinin öldürüldüğünü açıklamış, “Ermeniler 100 tane cesedi bırakıp kaçtı” demişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise 105 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Üst üste yaşanan hezimet sonrası Ermenistan’ın başkenti Erivan’da halk ayaklandı.

Ermeniler, Parlemento binası ve Başbakanlık konutuna yürüdü.

Peşinyan’ın istifasını isteyen vatandaşlar, parlementoya zorla girmeye çalıştı.

'Hain Nikol' sloganları atarak ilerleyen protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu ortalık karıştı. Ülkede gerilirim tırmanarak sürüyor.

ZENGEZUR KORİDORU NEREDE, NEDEN ÖNEMLİ?

Zengezur koridoru İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye sınırları arasında bulunuyor.

Kara ve demir yolu ulaşım ağını kapsayan Bu koridor ile bölge ülkeleri arasında kesintisiz ulaşım sağalanabilecek.

Zengezur koridoru, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlayacak.

Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan üzerinden kesintisiz kara ve demir yolu iletişimi sağlanmış olacak.

Zengezur artık Azerbaycan'ın! Türk dünyasında yeni bir devir başlıyor Ermenistan-Azerbaycan arasında iki gün önce başlayan çatışmalar Paşinyan'ın Zengezur koridorunu Azerbaycan'na bırakan anlaşmayı imzalaması ile son buldu. Peki iki ülke arasında uzun zamandır gerileme neden olan Zengezur koridoru nerede ve Zengezur neden bu kadar önemli? Eski Azerbaycan toprağı olan Zengezur'un yeniden inşaası için çalışmalar Karadağ zaferinden sonra başlamıştı. Ekonomik kalkınma için bölgedeki tüm devletleri ilgilendiren kara ve demir yolu ulaşım ağı 'Zengezur koridoru' ile Türkiye ve Azerbaycan'da diğer Türk cumhuriyetleri ile ticaret hacmini artırabilecek.

Zengezur Koridoru bölge için büyük fırsat Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarını Ermenistan’dan geri almasıyla gündeme gelen Zengezur Koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası daha önemli bir hâl aldı.