Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 7. aya doğru yaklaşırken, Ukrayna son günlerde atağa geçti ve Rusya’nın işgal ettiği yerleri bir bir geri almaya başladı. Rusya savaşta düşüşe geçerken, çok konuşulacak bir iddia da gündeme geldi. Bu iddiaya göre, Moskova yönetimi Tacikistan’dan Ukrayna sınırına asker sevkiyatı yaptığı belirtildi. Ukrayna'nın atağa geçmesi ile ağır kayıplar veren Rusya yeni tedbirler geliştirmeye başladı.

Moskova yönetimi kaybettiği asker sayısını başka bölgelerden birlikleri Ukrayna sınırına kaydırarak telafi etmeye çalışıyor.

ASKER SEVKİYATI YAPILIYOR

Tacikistan'daki stratejik askeri üste bulunan yaklaşık 1500 Rus askerinin Ukrayna'ya sevk edildiği iddia edildi. Radio Free Europe/Radio Liberty'nin haberine göre Rusya 600 askeri daha Ukrayna'ya gönderme planları yapıyor. Kaydırılacak Rus birliklerinin Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de ve güneydeki Bohtar şehrindeki üslerde görev yaptığı belirtildi.

Bölge kaynakları geçtiğimiz aylarda çok sayıda Rus askerinin de Kırgızistan'daki Kant Hava Üssü'nden Ukrayna'ya geçtiği belirtiliyordu. Tacikistan'da 7 bin Rus askeri bulunuyor. Tacikistan'da toplam 7 bin, Kırgızistan'da ise 500 Rus askeri bulunuyor. Son rotasyonlarla Rusya, Tacikistan'daki askerlerinin yaklaşık üçte birini Ukrayna'ya göndermiş olacak.

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