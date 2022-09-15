Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından peş peşe yaptırım kararlarını açıklayan Avrupa ülkeleri, karşılık olarak doğal gaz olmadan girecekleri çetin bir kışa hazırlanıyor.

Enerji krizinden etklienecek ülkeler arasında yer alan Moldova'da gaz akışının sağlanması için Türkiye'den yardım istedi.

Moldova'ya resmi temaslar için ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, ilk olarak Moldova Parlamentosunu ziyaret etti.

Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu tarafından karşılanan Şentop, Genel Kurul Salonu'nu gezerek mevkidaşından yasama faaliyetleri konusunda bilgi aldı. Ardından, Şentop ve Grosu, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Rusya-Ukrayna savaşını hatırlatan Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, Türkiye'nin barış ve istikrarın tekrar sağlanması için desteğinin farkında olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm bulmak için ortak bir yol aradığını bildiklerini vurgulayan Grosu, "Ukrayna'daki buğday ve diğer hububatın dünyaya ulaştırılması için çözüm bulan Türkiye'nin bütün adımlarınızı yakından takip ediyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİLER

Savaş neticesinde dünyayı etkileyen bir enerji krizi olduğuna değinen Grosu, "Türkiye'nin bu konuda oynadığı rolü biliyoruz, iş birliği yapılarak bu krizin de aşılması için gösterdiğiniz bütün çabanın farkındayız. Moldova, enerji krizinden çok fazla etkilenmedi çünkü yakın dostlarımız ve komşularımız var. Bu vesileyle sizden bir ricam olacak: Gaz nakli yapmamız gerekirse güney koridorunu kullanma fırsatımız olur mu?" ifadelerini kullandı.

Grosu, TİKA aracılığıyla Moldova'da 400'den fazla projenin hayata geçirildiğini, birçok şehre hizmet götürüldüğünü sözlerine ekledi.

"İMKANLAR EL VERDİĞİ ÖLÇÜDE YARDIM EDECEĞİZ"

Şentop, daha sonra Moldova Parlamentosu komisyon başkanlarının yanı sıra Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ve Moldova Yatırım Ofisi yetkilileri ile görüştü.

Şentop, Moldova Başbakanı Gavrilita'nın, doğal gaz konusunda Türkiye'den destek talebini ifade etmesi üzerine, Transbalkan boru hattının iki taraflı kullanımının gündeme getirildiğini hatırlattı.

Diğer ülkelerin de aynı talebi dile getirdiğini belirten Şentop, hattın kullanılabilmesi için hem hatla ilgili hem de hattın geçtiği ülkelerle hukuki altyapıda iyileştirmelere ihtiyaç olduğu bilgisini verdi. Şentop, "İmkanlar elverdiği ölçüde elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Şentop, Moldova'da faaliyet gösteren 5 FETÖ okulu konusunda Moldova Başbakanı Gavrilita'ya da uyarılarda bulundu.

Daha sonra Puşkin Müzesi'ni ziyaret eden Şentop, müzede sergilenen şaire ait kişisel eşya ve eserler hakkında bilgi aldı.

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Vatandaşımıza bunu en az şekilde yansıtmaya çalışacağız Enerjide küresel anlamda fiyat artışlarının yaşandığını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda bu yılın ilk 6 ayında sübvansiyon tutarının 150 milyar lira olduğunu ifade ederek, “Vatandaşımıza bunu en az şekilde yansıtmaya çalışacağız” dedi.

Türkiye'de bu kış doğal gaz sıkıntısı yaşanacak mı ? Bakan Dönmez açıkladı Avrupa'da yaşanan enerji krizi tüm dünyanın gündemdeyken Türkiye'nin enerji arzında bu kış sorun yaşayıp yaşamayacağı merak konusu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Doğal gaz stoklarının iyi olduğunu belirten Dönmez, 'Doğal gaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah.' ifadelerini kullandı.