Türkiye Gazetesi

Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, İran başkanlarını ağırlıyor. Türkiye zirveye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk kez katılımın gerçekleştirdi. Dün başlayan zirvede dünyada da yakından takip edildi. Zirve kadar zirve de çekilen fotoğraflarda ilgi topladı.

TOPLU FOTOĞRAFA KATILMAYAN TEK LİDER

Liderlerin toplu fotoğraf çekimine katılmayan tek lider Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in şehir turuna ve akşam yemeğine de katılmaması dikkat çekti. Görüşmelerin yakından takip edildiği zirvede Covid-19 kuralları nedeniyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in hassasiyet gösterdiği belirtildi. Pandemiden sonra ilk kez yurt dışı ziyaretinde bulunan Şi Cinping'in, "Sıfır Covid" politikasına uygun hareket etmeye çalıştığı görüldü.

C﻿umhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda, İlham Aliyev, Tacikistan lideri İmam Ali Rahman, Putin, Lukaşenko ve İran lideri Reisi yer alıyor.

AKŞAM YEMEĞİNE DE KATILMADI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan ve Putin ile İran lideri İbrahim Reisi ve Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko dahil konuk liderlere şehri gezdirirken Çin liderinin orada olmaması dikkat çekti. Şi, diğer liderlerle toplu fotoğraf çekimine, şehir turuna ve akşam yemeğine katılmadı.

ÖZBEKİSTANLI YETKİLİ AÇIKLADI

Ev sahibi ülke Özbekistan'dan bir yetkili, Şi'nin ve beraberindeki heyetin Covid-19 kuralları nedeniyle toplu etkinliklere katılmadığını aktardı. Çin, pandeminin başından bu yana "Sıfır Covid" politikası nedeniyle çok katı önlemleri uygulamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin lideri ile görüşmesinde maske detayı dikkat çekti.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Semerkant Zirvesi: Küreselleşen Bir Dünyada Diyalog ve İşbirliği Özbekistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki (ŞİÖ) dönem başkanlığı çeşitli olaylar ve eğilimlerle oldukça yoğun bir zamana, tabiri caizse bir devrin bitip diğerinin başladığı ve sonuçları henüz tahmin edilemeyen “tarihî kırılma” dönemine denk geldi.