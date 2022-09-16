Türkiye Gazetesi

Çin-Tayvan arasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile başlayan gerginlik, ara ara kendini hatırlatmaya devam ediyor. Tayvan'dan yapılan açıklamaya göre; Ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 5 gemi görüldü. Uçaklardan 16'sının ve "BKZ-005" tipi dronun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"yi geçtiği belirtildi.

"ÇİN ÇİZGİ'Yİ GEÇTİ"

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uçaklardan 16'sı ile 1 askeri dron Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 3 uçak ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtu.

2 SU-30, 12 J-16 ve 2 J-11 savaş uçağı ile "BKZ-005" tipi dron, Tayvan Boğazı'ndaki etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"yi geçti, 2 H-6 bombardıman uçağı ile 1 KJ-500 havadan erken uyarı uçağı da ADIZ'ın güneybatısına uçtu.

Ada çevresinde tespit edilen 42 savaş uçağı, 1 dron ve 5 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Uçuşlar, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütünün Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin yapıldığı güne denk geldi.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Gerilim yükseliyor! Çin’in savaş uçakları Tayvan etrafında uçuyor Gerilim yükseliyor! Tayvan, Ada çevresinde Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 5 geminin görüldüğünü açıkladı.

Tayvan'dan Çin uyarısı: 'Orta çizgi'yi geçtiler Pasifik’te gerilim gitgide tırmanıyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 9 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Çin-Tayvan krizinde sıcak gelişme: Hava sahasına giren İHA etkisiz hale getirildi ABD Temsilciler Meclisi başkanı Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin etkileri sürüyor. Tayvan üzerinde uçuşlarını sürdüren Çin’in İHA tacizleri devam ederken Tayvan ordusu, bugün hava sahasına giren bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

Çin Tayvan-ABD hattında yüksek gerilim: 62 savaş uçağı ve 7 gemi bölgede Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Çin'e ait 62 savaş uçağı ve 7 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini arttırdığı gözleniyor.