Türkiye Gazetesi

Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasındaki silahlı çatışma bu sabah saatlerinde başladı. Taraflar, birbirlerini anlaşmaları ihlal etmekle suçlamış, ateşkes konusunda yerel saat 16.00 itibarıyla anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Çatışmalarda Kırgız tarafında yaklaşık 90 kişi yaralanmıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor. Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.

SINIRDA ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Kırgızistan ile Orta Asya'daki komşusu Tacikistan arasındaki tartışmalı sınırda çatışmalar patlak verdi ve 24 kişi öldü. Ölen Kırgızların kaçının asker olduğu ise belirtilmedi. Kırgızistan sınır servisi Cuma günü yaptığı açıklamada, güçlerinin Tacik saldırılarını püskürtmeye devam ettiğini aktarmıştı.

Bununla birlikte, Kırgızistan, Tacik kuvvetlerinin tank, zırhlı personel taşıyıcı ve havan topları kullanarak Kırgızistan'ın en az bir köyüne girdiğini ve Kırgızistan'ın Batken kasabasının havaalanını ve çevresini bombaladığını açıkladı. Buna karşılık Tacikistan, Kırgız güçlerini bir karakolu ve yedi köyü 'ağır silahlarla' bombalamakla suçladı.

Kırgızistan devlet ulusal güvenlik komitesi başkanı Kamçıbek Tashiev, Rusya'nın RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, askeri kayıpların yüksek olduğunu belirterek, "Durum zor ve yarın ne olacağına dair kimse garanti veremez" dedi. Interfax haber ajansına göre, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı çatışma bölgesinden 136 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı.

Kırgızistan cumhurbaşkanı Sadyr Japarov ve Tacik mevkidaşı Emmali Rakhmon'un günün erken saatlerinde Özbekistan'da düzenlenen bölgesel bir zirvede ateşkes ve asker geri çekilmesi emri verilmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

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