Türkiye Gazetesi

Kazakistan'da 28 yıl devlet başkanlığı yaptıktan sonra görevinden istifa eden Nursultan Nazarbayev'in adı 2019 yılında başkente verilmişti.

Kazakistan’da bir grup milletvekili tarafından başkent Nursultan'a eski ismi Astana’nın geri verilmesi önerisi cumhurbaşkanının onayı ile "Anayasaya Değişiklikler ve İlaveler" kanun taslağına dahil edilmiş, parlamento dün kanunu kabul etmişti.

ASTANA GERİ DÖNDÜ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in başkent isminin değiştirilmesine ilişki kararname cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yayımlandı. Kararnamede, Tokayev’in "Kazakistan’ın idari ve bölgesel yapısıyla ilgili" yasanın 9.maddesi gereği başkent Nursultan’ın Astana olarak değiştirilmesine karar verdiği, bu kararnamenin resmi olarak yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

BAŞKENTE ESKİ LİDERİN İSMİ VERİLMİŞTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ruslan Celdibay, bir grup milletvekilinin başkentin yeniden Astana olmasına ilişkin önerisinin cumhurbaşkanı onayı ile Anayasa taslağına dahil edildiğini açıklamıştı. Celdibay, Cumhurbaşkanı Tokayev’in aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan’ın bir devlet olarak güçlendirilmesinde ve başkentin oluşumunda belirleyici rolünü tarihi bir gerçek olarak gördüğünü, bu nedenle Nazarbayev’in ismini taşıyan diğer tesislerin ismini koruması gerektiğini söylemişti.

Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019 mart ayında görevinden istifa etmişti. Cumhurbaşkanı görevini devralan Cumhurbaşkanı Tokayev’in önerisiyle Nazarbayev’in ismi başkente verilmişti.

Kazakistan'ın başkentinin adı değişiyor Kazakistan’da başkent Nur Sultan’ın isminin yeniden Astana olarak değiştirilmesi önerilmişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, selefinin onuruna yeniden adlandırdıktan sadece üç yıl sonra ülkenin başkentinin adının eskisiyle değiştirilmesini onayladı.

ABD’nin başkenti Washington DC, 51. eyalet oluyor Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada ABD’nin başkenti olan ve eyaletlerden bağımsız özel statüde bulunan Washington DC’ye eyalet statüsü veren yasa tasarısı kabul edildi.