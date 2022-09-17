Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından haber ajansı APA'ya şehit olan asker hakkında bilgi verildi:

"Ermeni silahlı kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunu engellerken ağır yaralanan Azerbaycan Ordusu'nda görevli Asteğmen Gurbanov Yusif Asif oğlu, 17 Eylül'de Savunma Bakanlığı Genel Klinik Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şehit olan askerimizin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayıs 80'e yükselmiş oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuş, daha sonra bu sayının 79'a çıktığını belirtmişti.

ERMENİSTAN ÖLEN ASKER SAYISINI 135 OLARAK DUYURDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu.

32 ERMENİ ASKERİN CENAZESİ ERİVAN'A TESLİM EDİLDİ

Öte yandan Azerbaycan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Komisyonu, yakalanan ve kayıp, rehin alan vatandaşlar hakkında bilgi yayınladı.

Devlet Komisyonundan Azerbaycan haber ajanı APA'ya verilen bilgide şu ifadeler yer aldı:

"Ayrıca askeri operasyonların ardından kontrolümüze giren topraklarda bulunan 32 Ermeni askerinin cesetleri Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri Savcılığının ilgili çalışanları ile birlikte incelendi. Erivan'a askerlerin üzerlerinde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı bildirildi ve 17 Eylül'de bu cesetler karşı tarafa teslim edildi."

Azerbaycan duyurdu: 400 Ermeni askeri öldürüldü Son Dakika... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki gün önce Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda toplam 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan askerinden takdir toplayan davranış: Esir askerin yaralarını sardılar 13 Eylül sabahı Ermenistan’ın geçen yıl Azerbaycan’ın üstünlüğü ile noktalanan ateşkesi sınır ihlali üzerine çatışmalar başladı. Bakü yönetimi bu provakasyona sert karşılık verdi. Çatılmalar sırasında Azerbaycan askeri, esir düşen ermeni askerinin yaralarını sardı.

Azerbaycan çatışmalarda yaralanan asker sayısını açıkladı Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 282 Azerbaycan askeri yaralandı. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarda 79 asker ise şehit oldu.