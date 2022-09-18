Türkiye Gazetesi

EMRAH ÖZCAN

ABD, tartışmalı bir karar alarak 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik savunma malzemesi ihracatının önünü açtı. ABD, bu konudaki ilk adımı Eylül 2020’de bir defalığına silah satışı yaparak atmıştı. Yeni alınan karar 2020’deki kararın kapsamının genişletilmesi anlamına geliyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inden ABD yöntetiminin bu adımnıa tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir. ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz. ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir” denildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Rum yönetiminin ‘düşman’ olarak gördüğü KKTC ile Türkiye’ye yönelik yoğun bir şekilde silahlanma faaliyetlerine devam ederken, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı almasının kabul edilemez olduğunu belirtti. ABD’nin, bu kararla Rum kesimine güç verdiğini belirten Tatar, Rumların, silahlanma ve gerginlik oluşturucu faaliyetlerini daha da yoğunlaştıracağının beklendiğini, KKTC’nin ise buna seyirci kalmayacağını ve gereken tedbirleri mutlaka alacağını vurguladı.

“ABD, KUŞATMAK İSTİYOR”

Uzmanlar ise ABD’nin bu kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Güvenlik ve Terör Uzmanı emekli Albay Coşkun Başbuğ, şunları kaydetti:

Amerika Türkiye’yi çevrelemek, kuşatmak ve zorda bırakmak için elinden geleni yapıyor. Türkiye’yi durduramadığı için GKRY’ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Şaşırtmadı. ABD 1959 yılında imzalanan Londra ve Zürih anlaşmalarını yerle bir etti. Burada daha da ilginci açıklamada Güney Kıbrıs Rum Kesimi yerine ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ denmesidir. ABD sadece GKRY ve Yunanistan’ı değil kendini de ateşe atmaya başladı. Muhtemel bir savaşta NATO dağılır.

Başbuğ, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’a gittiği gün açıklanmasının tesadüf olmadığına da dikkat çekti.

“ŞANGHAY’A CEVAP NİTELİĞİNDE”

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Bilal Sambur ise “Bu kararı Şanghay İşBirliği Örgütü Liderler Zirvesi’ne bir cevap olarak değerlendiriyorum. Türkiye’nin bir NATO ülkesi olduğu unutulmamalı. ABD’nin bir yere üs kurması Türkiye’ye karşı diye algılanmamalı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimler ABD’nin kontrolü dışında yaşanıyor. ABD gerilim olmasını istemiyor. Türkiye’nin kendi yanında durmasını istiyor. Yunanistan ise altın vuruş yapmak istiyor. Saldırı ve tacizlere karşılık bekliyor. S400’lerin F-16’lara kitlenmesini ve Türkiye’nin NATO’dan atılmasını istiyor” diye konuştu.

Yunanistan’daki dinleme skandalı Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde endişeye yol açtı Yunanistan'da patlak veren dinleme skandalında kullanıldığı belirtilen Predator isimli casus yazılımın eski merkezlerinden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) gündeme oturdu.