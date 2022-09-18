Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın Ege'de artan provokasyonlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek uyarıda bulunmuş, Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkiler iyice gerilmişti.

Hem havada hem de Ege'de ihlalleri sürdüren Yunanistan'da eski başbakan ve ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras'tan, Türkiye açıklaması geldi.

Çipras, Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin sert söylemlerinden çok, Türkiye ile Yunanistan arasında bir iletişim kanalı olmamasından endişelendiğini ifade etti.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR GERGİNLİK

Çipras, Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman gerginlik yaşandığını ancak son yıllardaki gerginliğin bir benzerinin daha önce yaşanmadığını vurguladı. Söylemlerdeki gerginliğin sahaya da taşınmaması için önlem alınabileceğini savunan Çipras, her Yunan vatandaşı gibi kendisinin de Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten beklentisinin, ülkenin egemenlik haklarını korurken, Türkiye ile diyalog kanallarını açık tutması olduğunu ifade etti.

Çipras, iletişim eksikliği nedeniyle kazara bir gerginliğin, istenmeyen bir vukuata dönüşebileceğini savunarak, "Şu an iletişim kanallarının bulunmaması, beni gergin söylemlerden daha çok endişelendiriyor." diye konuştu.

'YUNAN SAVUNMA SANAYİSİNE BİR TEK VİDA BİLE GİREMEYECEK'

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesini doğru bulduğunu belirten Çipras, ülkesinin silahlanma programı çerçevesinde üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmaları ise Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadıkları gerekçesiyle eleştirdi.

Çipras, Fransa'dan temin edilecek fırkateynlerin Fransa tersanelerinde üretileceğine dikkati çekerek, "Yunan vergi mükellefleri 14 milyar ödeme yapacakken, Yunan savunma sanayisine bir tek vida bile girmeyecek." diye konuştu.

SYRIZA'nın iktidara gelmesi durumunda Yunanistan'ın fırkateyn alımına yönelik imzaladığı anlaşmaları yeniden değerlendireceğini belirten Çipras, "Anlaşmaları iptal etmeyeceğiz, devletin devamlılığı vardır ancak kamu için daha faydalı hale getirmek amacıyla anlaşmaları tekrar müzakere edeceğiz." dedi.

GÖÇMEN SORUNU AÇIKLAMASI

Çipras, Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümeti, göçmen politikalarına ilişkin olarak da eleştirdi. Meriç'e çelik duvar örülmesinin, sorunun temeline çözüm getiremeyeceğini ifade eden Çipras, göçmen sorununun Türkiye ile Yunanistan arasında değil, Türkiye ile Avrupa arasında bir sorun olduğunu öne sürdü.

Çipras, göçmen sorununun ancak Avrupa Birliğinin, yasal göç stratejisi gibi genel bir strateji belirlemesi ile çözülebileceğini ileri sürdü.

Yunan Çipras'tan Türkiye itirafı: Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu belirterek, zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledi.

Çipras'tan Miçotakis'e 'telefon dinleme' tepkisi: Yunanistan'ı rezil ettiniz Yunanistan'da bir siyasetçi ve bir gazetecinin telefonlarının Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlenmesinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandal sonrası mulaif lider Aleksis Çipras, "Yunanistan'ı rezil ettiniz" diyerek tepki gösterdi.