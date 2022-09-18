Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan da yaptığı skandal açıklamaya Azerbaycan'dan sert tepki geldi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'I SUÇLADI

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarına ilişkin Türkiye ve Azerbaycan’ı sorumlu tutan Pelosi, “Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız" diye konuşmuştu.

Pelosi’nin açıklamalarına tepki gösteren Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Pelosi’nin açıklamalarının bölgedeki kırılgan barışı güçlendirmeye değil, tansiyonu yükseltmeye hizmet ettiği belirtti.

Bakanlık, 12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece, sınırda meydana gelen çatışmanın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik geniş çaplı askeri provokasyonu olduğunu belirterek, bu provokasyonun Azerbaycan ordusu tarafından engellendiğini ve tüm sorumluluğun Erivan yönetimine ait olduğunu kaydetti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Pelosi'nin Ermeni yanlısı bir politikacı olarak bilindiği ve heyetinde Ermeni yanlısı Kongre üyelerinin bulunmasının bunu doğruladığını vurgulayan Bakanlık, ”ABD'de Kongre ara seçimleri döneminin yaklaştığını göz önünde bulundurursak, Pelosi'nin bu ziyaretini iç siyasi gündemi ve ABD'deki Ermeni lobi çevrelerinin desteğini kazanmak için kullandığı görülüyor. ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Pelosi'nin bölgedeki durumu saptıran açıklamasının üzüntü verici olduğunu belirten Bakanlık, “Azerbaycan'a yönelik asılsız ve haksız suçlamaları kabul edilemez. Pelosi'nin Ermenistan'da söyledikleri, Ermeni propagandası temelinde yapılmış bir açıklama olarak değerlendirilmelidir. Bu, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara ciddi bir darbedir. Bu tür tek taraflı adımlar ve mesnetsiz açıklamalar bölgedeki kırılgan barışı güçlendirmeye değil, tansiyonu yükseltmeye hizmet ediyor” ifadelerine yer verdi.

"SALDIRILARI AZERBAYCAN BAŞLATTI"

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Pelosi'den Ermenistan ziyaretinde skandal sözler: Provokasyonları görmeyip Türkiye ve Azerbaycan'ı suçladı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, diplomatik ziyaretler kapsamında Ermenistan’dak temaslarına başladı. Pelosi, Ermenistan ziyaretinde Türkiye ve Azerbaycan hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarına ilişkin Türkiye ve Azerbaycan’ı sorumlu tutan belirten Pelosi, “Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız" dedi.

Pelosi'den Çin'i kızdıracak sözler: Tayvan'ı izole etmelerine izin veremeyiz ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan ziyareti sonrası ilk kez katıldığı canlı yayında Çin'in Tayvan'ı izole etmesine "izin verilemeyeceğini" söyledi.