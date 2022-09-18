Türkiye Gazetesi

İran’ın resmi ajansı İRNA’nın haberine göre, DMO Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada, Havacılık Kuvvetlerine ait SU-22 tipi savaş uçağının görev esnasında teknik arıza yaşadığı ve pilotun uçağı yerleşim alanı dışına yönlendirdiği aktarıldı.

PİLOT SAĞ KURTULDU

Açıklamada uçağın düştüğü, pilotun fırlatma koltuğu sistemini kullanarak güvenli bir şekilde iniş yaptığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Trabzon'da ilginç anlar: Yabancı ülkeye ait 3 savaş uçağı iniş yaptı Trabzon'da vatandaşları şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde yabancı bir ülkeye ait üç uçak Trabzon Havalimanı'na indi. Vatandaşları meraklandıran olayın ayrıntıları sonradan anlaşıldı.

ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Rus yapımı savaş uçağı alırsanız CAATSA'yı uygularız ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yetkili bir isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-16 satışının gerçekleşmemesi halinde alternatiflere yönelebileceği açıklamasına ilişkin skandal bir yorum getirdi. Yetkili, Rus yapımı savaş uçağı alınması halinde CAATSA'nın uygulanacağını söyledi.