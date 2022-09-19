Türkiye Gazetesi

Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya, Rus turistlere yönelik yeni sınırlamaları uygulamaya başlarken, sınırlarını açık tutmaya karar veren Finlandiya, vize almak isteyen Rus vatandaşlarına konsoloslukta verdiği randevu sayısını azalttı. Bu kısıtlamalar, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana Avrupa Birliği'nin (AB) getirdiği yaptırımların son halkası oldu.

SERBEST DOLAŞIM VİZESİ KALKMIŞTI

Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiği suçlamasını reddedip, yaşanan savaşı "özel askeri harekât" olarak niteliyor. AB, Rusya'dan AB ülkelerine yapılan tüm uçuşları yasaklamış, yalnızca demir ve kara yolu ağını açık bırakmış ve Rus vatandaşlarına Schengen bölgesinde serbest dolaşım vizesi vermeyi bu ay kısıtlamıştı.

Rus turistlere bugün getirilen seyahat kısıtlaması tır şoförlerini, AB ülkelerinde kalıcı oturma izni olanları, ailelerini ziyaret edenleri ve AB'ye iltica etmek isteyen Rus muhalifleri kapsamıyor.

UYGULAMA BAŞLAMADAN GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Nüfusunun yüzde 90'ından fazlası Rusça konuşanlardan müteşekkil, Estonya sınırındaki Narva kasabasında soğuk ve hafif yağmurlu pazar günü, Rus vatandaşları yeni kısıtlamalar yürürlüğe girmeden sınırdan geçmek için acele ediyorlardı.

Paris'teki kızı ve torunları kendisini ziyaret edebilsinler diye Narva'da bir apartman dairesi satın alan St Petersburg'lu 64 yaşındaki emekli Vadim Koralyov, "Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Sınır muhafızı, buraya artık gelme iznim olmadığını söyledi." dedi.

'BURADA HOŞ KARŞILANMIYORSUNUZ'

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, her gün Estonya sınırından geçen yaklaşık 4 bin Rus vatandaşının onda birine yakını, sınırdan geçiş hakkını yitirdi. Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Rinkevics, şöyle bir tweet attı:

"Rus halkı, sınırdan geçmeye teşebbüs etmeyin, burada hoş karşılanmıyorsunuz. Ukrayna'ya karşı savaşı sonlandırmanız ve o güzel ülkeden gitmeniz gerekli."

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