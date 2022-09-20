Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin Rusya'ya bağlanması konusunda yapılması planlanan referandumların uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirip kabul etmeyeceklerini açıkladı.

BM GENEL KURULU'NDA TEPKİ GÖSTERDİ

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Başbakan Scholz, New York'ta BM Genel Kurulu oturum aralarında referandum konusuna tepki göstererek, "Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek. Bu sözde referandumların kabul edilemeyeceği, uluslararası hukuk ve dünya toplumunun bulduğu anlayışlar tarafından kapsanmadığı çok ama çok açıktır." dedi.

UKRAYNA'DAKİ RUSYA YANLILARININ REFERANDUM KARARI

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum yapılması için karar alınmıştı.

Son dakika... Ukrayna'da 'ayrılıkçılar' referandumu Ukrayna'da ayrılıkçılar Rusya'ya katılım için referandum kararı aldı. Reerandumun Luhansk, Donetsk ve Herson'da yapılacağı duruldu. Referandum 23-27 Eylül tarihleri arasında yapıacak.

Beyaz Saray: “Rusya, Ukrayna’da referandum ilan edebilir” Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 7. ayını doldurmak üzereyeken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den kritik bir açıklama geldi. Kirby, Rusya’nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde kontrolünü resmileştirmek için referanduma gideceğini duyurdu. .