Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilanı yapacağını duyurmasının ardından Ukrayna’dan da Putin’in açıklamalarına cevap geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni açıklamalar geldi. Zelenskiy, Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyleyerek, "Putin'in nükleer silahları kullanacağına inanmıyorum. Dünyanın bu silahları kullanmasına izin vereceğini düşünmüyorum. Yine de Putin'in tehditlerine boyun eğmemek gerekiyor. Yarın Putin diyebilir ki Ukrayna dışında Polonya'nın bir kısmını da istiyoruz, aksi takdirde nükleer silah kullanacağız. Bu tavizleri veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün ülke genelinde "kısmi seferberlik" ilan edildiğini açıklayarak, "Yedekte bulunan ve orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır" açıklamasını yapmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu Ukrayna savaşında ölen Rus asker sayısını açıkladı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşının bilançosuna ilişkin açıklama yaptı. Rus tarafının kayıplarını Şoygu, savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Stoltenberg: Putin tehlikeli bir söylem kullanıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etmesinin yankıları sürüyor… NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.