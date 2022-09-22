Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ve eşleri onuruna düzenlediği resepsiyona katıldı. İki lider aile fotoğrafı çektirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan heyet başkanları ve eşleri onuruna verdiği resepsiyona da katıldı.

Resepsiyonda çekilen fotoğraf sosyal medyadan paylaşıldı.

"O BİDEN BEN ERDOĞAN'IM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile bire bir görüşüp yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Erdoğan, Reuters muhabirinin "Biden ile görüşmek olmayı diler miydiniz" sorusuna "Yoo, niye? O Biden, ben Erdoğan" sözleriyle karşılık verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu temaslarının ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.