Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Karabağ’da Ermeni işgalini bitiren 44 günlük savaş sonrası komedi filmlerini aratmayan bir cumhuriyet ilanı gerçekleşti. Batı Azerbaycan Topluluğu Başkan Yardımcısı ve Azerbaycan Millî Meclisi Milletvekili Hikmet Babaoğlu’nun terör oluşumu olarak nitelendirdiği sözde cumhuriyet, merkez olarak Türkiye’yi seçti. Azerbaycan kökenli Rızvan Talibov’un başkan olduğu sözde Göyçe Zengezur Cumhuriyeti’nin başkan yardımcısı ise Hizbullah davasından 12 yıl hapis yatan Kürt kökenli Mehmet Ali Arslan. Azerbaycan kanadının ihanet projesi olarak nitelendirdiği sözde cumhuriyet, İran’ın Azerbaycan’ın kazandığı zaferi gölgeleme ve sabotaj aracı olarak görülüyor.

Zengezur’un gasbedilmiş Azerbaycan toprağı olduğunu vurgulayan Azerbaycanlı Milletvekili Hikmet Babaoğlu “Biz zaten bölgedeki haklarımızı Batı Azerbaycan Topluluğu olarak resmî platformda sürdürüyoruz. Bu korsan cumhuriyet ilanını bizim birliğimize yönelik açık bir tehdit olarak değerlendiriyoruz. Üstelik bu işin başındaki isim 4 yılı aşkın dolandırıcılıktan hüküm giymiş birisi. Zengezur’a dair müstakil bir devlet iddiası bizim millî birliğimizi hedef alan topyekûn bir sabotaj girişimidir. Üstelik bu işe kalkışanlar 44 günlük mücadele döneminde savaşımıza destek vermeyen kişiler. Biz şu an Türk dünyasının bağlantısını sağlayan koridor hayata geçsin diye olağanüstü çaba sarf ederken orada cumhuriyet ilan etmek apaçık bir provokasyondur. Buna ek olarak bu şahıs ve çevresindekiler her fırsatta sınırların değişmemesi gerektiği gibi dış odakların söylemlerini dillendiren kişiler. Faaliyetlerin Türkiye merkezli yürütülüyor olmasını da iki kardeş ülkenin arasını açma art niyetinin göstergesi olarak değerlendiriyoruz” dedi. Babaoğlu ayrıca korsan cumhuriyetin sözde yardımcısı tarafından ilk ziyaretin Kuzey Irak’a yapılmasında manidar olduğunu söyledi ve “Irak’ta Kürdistan İslami Partisi lideri Mamusta Ali Bapir diye birisi ile bu şahıs ne konuştu?” diye sordu. Hikmet Babaoğlu, Zengezur’da İran destekli korsan bir Kürt yapılanması kurulma amacı tehlikesine dikkat çekti.

YASA DIŞI GİRİŞİM

Batmanlı Arslan’ın bir diğer yönü ise kendi kurduğu Osmanlı Teşkilatı Başkanlığı görevini sürdürüyor olması. Azerbaycanlı gazeteci Oktay Hacımusalı, para kaynağı hâlen tespit edilemeyen sözde cumhuriyetin neden Kuzey Irak’ı ziyaret ettiğinin araştırılması gerektiğini söylüyor. Şahıslar ve proje konusunda İran etkisine dikkat çeken Hacımusalı “Türk dünyasının birliğinden rahatsız olan tek bir ülke var o da İran. Şu an yürütülen faaliyetler de aynı çizgide devam ediyor. Azerbaycan yakın dönemde Ermeni tarafına yüklü miktarda tazminat davası açacak. Ermenilerin bu zararı maddi tazmin edememesi hâlinde toprak vererek anlaşma yoluna gidilecek. Bu sahte cumhuriyet ve benzeri girişimler işte o süreci baltalama amaçlı faaliyetler olarak görülmeli. Üstelik bu sahte cumhuriyetin marşlarını yazan isimler, onlara sosyal medyadan verilen kişi ve kurumlara bakıldığında kime, neye hizmet ettikleri çok net anlaşılabiliyor” şeklinde konuştu.

Sözde cumhuriyetin başkan yardımcısı Mehmet Ali Arslan başta Batman olmak üzere bölgede birçok kişi ve kuruma farklı vaatlerde bulunduğu öne sürüldü. Erdoğan ile sürekli görüştüğü, resmî kurumlardan tam destek aldıkları gibi ifadeler kullanan Mehmet Ali Arslan gösterişli açılışlar ve maliyeti yüksek bina ve diğer etkinlikleri ile ilgili para kaynaklarının kim olduğu ise bilinmiyor.

Gazetemizin konuştuğu resmî makamlar şu ana dek tespit edilen illegal bir durumun ortaya çıkmadığını, bu cumhuriyet ilanının devlet nezdinde hiçbir karşılığının olmadığını, Azerbaycan - Türkiye ilişkilerine ya da bölgede farklı rahatsızlıklara sebep olması durumunda resmî olarak müdahale edebileceği yönünde bilgi verdi.

Kafkasya’nın geleceği Zengezur’a bağlı Türk dünyası için stratejik öneme sahip Türk toprağı Zengezur, 1921 yılında SSCB lideri Lenin tarafından Ermenilere verildi. 100 yıl sonra Rusya da Zengezur’a muhtaç duruma düştü.

Zengezur artık Azerbaycan'ın! Türk dünyasında yeni bir devir başlıyor Ermenistan-Azerbaycan arasında iki gün önce başlayan çatışmalar Paşinyan'ın Zengezur koridorunu Azerbaycan'na bırakan anlaşmayı imzalaması ile son buldu. Peki iki ülke arasında uzun zamandır gerileme neden olan Zengezur koridoru nerede ve Zengezur neden bu kadar önemli? Eski Azerbaycan toprağı olan Zengezur'un yeniden inşaası için çalışmalar Karadağ zaferinden sonra başlamıştı. Ekonomik kalkınma için bölgedeki tüm devletleri ilgilendiren kara ve demir yolu ulaşım ağı 'Zengezur koridoru' ile Türkiye ve Azerbaycan'da diğer Türk cumhuriyetleri ile ticaret hacmini artırabilecek.

Zengezur şantajına anında misilleme Hamaney, Suriye harekatına ve Zengezur koridoruna karşı çıktı. Azerbaycan’dan anında, Erdoğan’ın Zengilan Havalimanı’nın açılışına katılacağı açıklanarak Tahran’a karşılık verildi.