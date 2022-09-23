Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamaları dünyada yankısı devam ediyor. Savaşta kısmi seferberlik ilan eden Putin’in bu kararı bazı çevreler tarafından ‘sıkıştığı’ şeklinde yorumlandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çinli Bakan Vang ile New York'taki BM Genel Kurulu sırasında gerçekleşen görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sonlandırması için Çin'e Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundum." ifadesini kullandı.

NATO'nun insan hakları ve Tayvan konusundaki endişelerini de gündeme getirdiğini aktaran Stoltenberg, küresel güvenlik konusunda diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Referandum kararını Ukraynalılar aldı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Lavrov, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde alınan referandum kararını bölge halkının kendi kendine aldığını söyledi. Rus Bakan, Ukraynalıların Zelensky'e bir cevap verdiğini söyledi.

Dünyada savaş, uzayda barış: İki Rus ve bir ABD'li astronot Rusya'nın roketiyle uzaya fırlatıldı ABD ve Rusya şu anda Ukrayna'da doğrudan olmasa da karşı karşıya gelen iki ülke. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine ABD'nin Rusya'ya çeşitli ambargolar uyguladığını, binlerce ABD'li gönüllü savaşçının Ukrayna cephelerinde Ruslara karşı savaştığını biliyoruz. Ancak dünyadaki savaş, uzayda yerini barışa bırakıyor.

Avrupa'da panik! Rusya'nın yeni hamlesi endişeleri artırdı Buğday başta olmak üzere bütün dünyada emtia fiyatları yükseldi. Enerji krizi sebebiyle Almanya bir şirketi kamulaştırdı, bazılarına destek verdi. Açığı 10 milyar avroyu bulan hastaneler iflasla karşı karşıya. Fransa’da ise bazı fabrikalar kapanma tehlikesi yüzünden üretimi kıstı. Bazı sektörlerde işçi ücretinin yüzde 70’ini devlet veriyor...