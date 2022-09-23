Türkiye Gazetesi

Ermenistan ordusu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında 12 Eylül'de yaşanan şiddetli çatışmaların ardından provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 22 Eylül yerel saatle 23.45’ten saat 08.30’a kadar Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerini çeşitli silahlarla aralıklarla ateş altına aldığı bildirildi. Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

SINIRDAKİ ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim 12 Eylül gecesi Ermenistan güçlerinin Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çıkan çatışmayla başlamıştı. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük çatışmada diplomatik temaslar sonucu Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirilmişti. Azerbaycan çatışmalarda 79 askerin şehit olduğunu, 282 askerin ise yaralandığını açıklamıştı. Ermenistan tarafı ise ölen ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Pelosi'ye 'Ermenistan' tepkisi A﻿BD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'daki taraflı açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sert tepki geldi. Oktay, 'İyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez.' dedi.

Ermenistan-Azerbaycan arasında yeniden ateşkes Gerginliğin zirvede olduğu Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yeniden ateşkes kararı alındı. Ermenistan’ın provokasyonlarıyla başlayan ve 2.Dağlık Karabağ savaşından bu yana en büyük çatışmaların yaşandığı bölgede yüzlerce kayıp yaşandı. Ermenistan’da protesto sesleri yükseldi, Başbakanı Paşinyan’ı istifaya çağrıldı. İstifa çağrılarına tepki gösteren Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gigoryan, dış güçleri işaret etti.

Ermenistan 'hain Nikol' sloganları ile inliyor: Göstericiler parlamento binasına dayandı Azerbaycan-Ermenistan arasındaki iki günlük çatışmanın ardınan Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'ın imzası ile Zengezur yeniden Azerbaycan'a geçti. Karadağ'ın ardından ikinci hezimeti yaşayan Paşinyan'a Ermeni halkı öfke kustu. Sokaklarda toplanan göstericiler 'hain Nikol' sloganları atarak yürüdü.