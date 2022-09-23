Esad rejimi kontrolündeki Halep’ten Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine geçmek isteyen 20 sivil, rejimin kontrol ettiği alanlardan çıkışlara izin vermemesine üzerine alternatif yollara yönelerek rejim askerlerinin döşediği mayın tarlasına girdi.
1 ÖLÜ 7 YARALI VAR
Bab’ın güneydoğusundaki Fika köyü karşısındaki alanda mayınlı alana girerek mayına basan sivillerden 1'i öldü, 7'si yaralandı.
Suriye Milli Ordusunun (SMO) aldığı güvenlik önlemleriyle sivil savunma ekiplerinin mayınlı alana girerek kurtardığı yaralılar bölgedeki hastanelere nakledildi.
Yara almadan kurtulan siviller ise SMO unsurlarına sığınarak yardım talebinde bulundu.
Esad rejimi, Türkiye'yle normalleşme için 2 şartını açıkladı Türkiye’nin olası operasyon sinyali verdiği Suriye ile ilgili Esad rejiminden açıklama geldi. Son dönemde Türkiye ile Suriye'deki Esad rejiminin normalleşme adımları atacağı iddia edilirken, Suriyeli yetkili, Ankara'yla normalleşme ile ilgili Şam'ın şartları olduğunu söyledi.
Tesis ve Esad rejim güçleri görüntülendi: 3 km uzaklığa konuşlandılar Türkiye’nin sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan, terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği gerekçesiyle "insanlığa karşı suça ortak olmakla" suçlanan Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki tesisi ABD askerleri tarafından üs olarak kullanılırken Beşşar Esad rejimi ordusu da tesisin yaklaşık 3 kilometre doğusunda birkaç noktada konuşlandı.
Esad, PKK’nın su ve elektriğini kesti Ankara ve Şam ilişkilerinde yaşanan gelişmelere paralel başlayan Esad-PKK/YPG gerilimi derinleşiyor.