Türkiye Gazetesi

Ege karasularında Türkiye'ye 12 mil dayatması yapan ve uluslararası antlaşmalara göre gayriaskeri statüdeki adaları silandıran Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran hamleleri devam ediyor. Son olarak NATO görevindeki Türk F-16'larına Rus üretimi S-300 sistemiyle radar kilidi atan Yunanistan, haksız ve hukuksuz tezlerini dünyaya kabul ettirebilmek için var gücüyle lobi çalışmaları yapıyor. Gelişmeler bu yöndeyken Yunanistan Başbakanı bu kez Türkiye'ye yönelik yumuşak mesajlar vermeyi tercih etti. Mesajını Türkçe paylaşan Yunan Başbakan, Yunanistan Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz.'' dedi.

TWITTER'DAN TÜRKÇE PAYLAŞIM YAPTI

Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmadan alıntıladığı ifadelerini, Twitter'dan Türkçe paylaştı.

Başbakan Miçotakis, paylaşımında, "Birleşmiş Milletler'den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz." ifadelerini kullandı.

Her iki ülkede de çoğunluğun çatışma ve anlaşmazlık istemediğini belirten Miçotakis, "Gelin, beraber karşılıklı saygı ve iş birliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım." önerisinde bulundu.



Yunan Başbakan, BM 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben

yaptığı konuşmadan alıntıladığı ifadelerini, Twitter'dan Türkçe paylaştı...

"TÜRKİYE'DEN DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİNE ÖNEMLİ KATKI"

Miçotakis, BM Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunun altını çizerek "Türkiye, kendisi bunu seçerse Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın müttefiki ve dostu olabilecek bir NATO üyesidir. Türkiye, yapıcı bir rol oynama kapasitesine sahiptir." diye konuştu.

Ukrayna'dan tahıl ihracatına imkan sağlayan anlaşmada Türkiye'nin oynadığı rolü, "dünya gıda güvenliğine önemli bir katkı" olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye'nin buna rağmen Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'da istikrarı bozan bir tavır sergilediğini ileri sürdü.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözünü hatırlatarak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sert söylemlerde bulunduğunu savundu.

'BU DURUM KARDAK KRİZİNDEN BERİ DEVAM EDİYOR'

Türkiye'nin Ege'ye dair tezlerini "hatalı iddialar" olarak nitelendiren Miçotakis, bu durumun Kardak krizinden bu yana devam ettiğini iddia etti.

Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı aldığı "casus belli" kararını anımsatarak Türkiye'nin Doğu Ege adalarında da Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

Yunanistan'da panik havası büyüyor... Önce İletişim Başkanlığını şimdi de Pentagon'u klonladı Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’de gerilim tırmanırken, Yunan basınının kullandığı ilginç bir benzetme ilgi çekti. Yunan gazeteleri ülkenin savunma bakanlığı için ‘Pentagon’ ifadesini kullandı.

Erdoğan BM’de fotoğraflarla konuştu: Yunanistan Ege’yi mülteci mezarlığına çeviriyor 100'den fazla devlet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulunda liderlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanisan'ın Ege Denizi'nde ki katliamlarını bir kez daha fotoğraflarla gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteci krizinin botları batırmakla, duvar örmekle ve toplama kampları ile çözülemeyeceğini vurgulayarak, “Yunanistan hukuksuz geri itmeleriyle Ege’yi mülteci mezarlığına çeviriyor” dedi.

“Türkiye İletişim Modeli” Yunanistan’a örnek oldu Geçen ay “Fahrettin Altun’un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz” başlıklı bir yazının yayınlandığı Yunan medyasında, şimdi de ülke için “Türkiye’ye karşı propaganda yürütmek” üzere bir “İletişim Başkanlığı” kurulacağı haberleri yer aldı.

Yunanistan’dan Türkiye karşıtı hamle: Karalama başkanlığı kuruyorlar Ege ve Akdeniz'de provaskasyonlarını sürdüren, batıda Türkiye karşıtı lobicilik faaliyetlerine devam eden Yunanistan şimdi de 'karalama başkanlığı' kurmaya hazırlanıyor.

Yunanistan eski başkanı Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye eleştirisi: İletişimi kaybetme Yunanistan'ın Ege'de artan provokasyonları Ankara-Atina arasında gerilimi tırmandırırken, Yunanistan eski başbakanı ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Çipras, 'Türkiye ile iletişim kanalının bulunmaması endişe verici' diyerek Miçotakis'e Türkiye ile diyalog çağrısında bulundu.